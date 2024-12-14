«Калашников» поможет популяризации и развитию биатлона в Удмуртии

«Федерация биатлона Удмуртии, концерн “Калашников” и Союз машиностроителей России подписали трехстороннее соглашение о партнерстве с целью популяризации и развития биатлона в регионе. Церемония прошла в рамках празднования юбилейной 55-й “Ижевской винтовки” — чемпионата и Кубка России по биатлону, который традиционно проводится в Ижевске», — отмечается в сообщении.
По информации правительства республики, соглашение предполагает трехлетнюю программу финансирования развития биатлона в республике. Это касается укрепления материально-технической базы, проведения мероприятий, организацию выездов спортсменов на соревнования. Кроме того, партнерство направлено на повышение качества отечественного спортивного оружия, популяризацию биатлона среди начинающих спортсменов и профессионалов.
Глава Удмуртии Александр Бречалов отметил, что концерн «Калашников» станет самым крупным партнером Федерации биатлона Удмуртии. «Когда поддерживает бизнес, у нас есть возможность прогнозировать и планировать на три и пять лет как минимум вперед. Это становится возможным благодаря предпринимателям. Я уверен, что у всех видов спорта, в частности у биатлона, очень хорошие перспективы. И в первую очередь — для развития детского спорта», — приводятся слова Бречалова в сообщении.
По словам председателя Удмуртского регионального отделения Союза машиностроителей России Андрея Барышникова, концерн «Калашников» (ранее «Ижмаш») был вместе с биатлонным движением с начала его зарождения в стране. «Биатлон стал олимпийским видом спорта в 1960 году. Это ровно тот год, когда “Ижмаш” присоединился к производству винтовок. Концерн “Калашников” был и остается единственным производителем винтовок для биатлона в стране», — процитировали Барышникова в пресс-службе главы Удмуртии и правительства республики.
«Ижевская винтовка» — старейшие биатлонные соревнования в России, которые проводятся с 1969 года по инициативе завода «Ижмаш» (сейчас концерн «Калашников»). Благодаря работе конструкторов на заводе создали первое в стране производство биатлонных винтовок. В этом году турнир отмечает свой юбилей — 55 лет. На биатлонном комплексе имени А. М. Демидова собрались лучшие биатлонисты страны. В четверг они пробежали сложнейшую индивидуальную гонку в рамках чемпионата России. В субботу спортсмены выйдут на старт спринта, а в воскресенье пройдут гонки преследования.