«Калашников» поможет популяризации и развитию биатлона в Удмуртии

Глава Удмуртии Александр Бречалов отметил, что концерн «Калашников» станет самым крупным партнером Федерации биатлона Удмуртии. «Когда поддерживает бизнес, у нас есть возможность прогнозировать и планировать на три и пять лет как минимум вперед. Это становится возможным благодаря предпринимателям. Я уверен, что у всех видов спорта, в частности у биатлона, очень хорошие перспективы. И в первую очередь — для развития детского спорта», — приводятся слова Бречалова в сообщении.