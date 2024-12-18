Комментатор Губерниев стал советником министра спорта России

Губерниев опубликовал в своем Telegram-канале фото удостоверения, где он значится советником главы Минспорта на общественных началах.
«Теперь официально! Работаем», — написал журналист в комментарии к публикации.
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Комментатор и тележурналист Дмитрий Губерниев сообщил, что стал советником министра спорта РФ Михаила Дегтярева.
Губерниев опубликовал в своем Telegram-канале фото удостоверения, где он значится советником главы Минспорта на общественных началах.
«Теперь официально! Работаем», — написал журналист в комментарии к публикации.