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Комментатор Губерниев стал советником министра спорта России

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Комментатор и тележурналист Дмитрий Губерниев сообщил, что стал советником министра спорта РФ Михаила Дегтярева.

Источник: Спорт РИА Новости

Губерниев опубликовал в своем Telegram-канале фото удостоверения, где он значится советником главы Минспорта на общественных началах.

«Теперь официально! Работаем», — написал журналист в комментарии к публикации.