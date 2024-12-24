Три главных вывода по итогам старта Кубка мира по биатлону у мужчин

«Для меня очень важно уделять время семье. Не могу дождаться встречи с ними. Примерно с середины октября мы практически не бываем дома и постоянно находимся в разъездах. Нам действительно нужен небольшой перерыв, а затем мы начнем всё сначала в новом году. Сезон проходит очень быстро, внезапно мы уже оказались в конце первого квартала, напряжение спало», — сказал Бё-младший в интервью Fondo Italia.