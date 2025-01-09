Талантливая биатлонистка круто изменила жизнь. Выиграла Кубок IBU, а потом шокировала коллег по сборной

В шведском биатлоне минус одна талантливая спортсменка.
Тильда Йоханссон в сезоне-2022/23 смогла выиграть общий зачет Кубка IBU и завоевала две серебряные и одну бронзовую медаль на чемпионате Европы. После этого, конечно же, все обратили внимание на биатлонистку. От Йоханссон ждали не менее впечатляющих результатов и на Кубке мира, но она распорядилась со своей карьерой вообще не так, как видели ее люди со стороны.
Шведка провела в сезоне-2023/24 два этапа Кубка мира, выступила там не особо удачно, а потом взяла и поставила карьеру на паузу. Причина — потеря мотивации. Как только Тильда решилась на это, почувствовала облегчение.
«Я чувствую себя намного лучше, ощущаю облегчение в теле. После принятого решения первая неделя была очень трудной. Было много мыслей и чувств по поводу того, что происходит. Но я думаю, что была права, и сейчас мне гораздо лучше. Соревнования по биатлону перестали приносить удовольствие. Это не то, чего я жду на данный момент. Я хочу вернуться, но знаю, что потребуются изменения, чтобы я снова этим загорелась. Это зависит и от меня самой, и от того, как сложится жизнь», — приводит слова биатлонистки Ski-nordique.
Повлияло и сотрясение мозга, полученное в мае 2023-го на велотренировке. Во время восстановления Тильда лицом к лицу столкнулась с осознанием того, что больше не хочет тренироваться.
«Оглядываясь назад, четыре недели — это пустяки, но именно тогда у меня появился взгляд на жизнь. Я почти запаниковала, когда почувствовала, что могу снова начать тренироваться, потому что мне не хотелось возвращаться. Мне очень не хотелось возвращаться», — говорила Йоханссон Aftonbladet.
В сборной Швеции девушку поддержали.
Линн Перссон: «Это ужасное решение, но оно смелое. Не знаю, осмелилась бы я сама. Но здоровье превыше всего, и самое главное, чтобы она хорошо себя чувствовала».
Себастьян Самуэльссон: «Самое главное — заботиться о собственном благополучии».
Мона Брурссон: «Я, конечно, немного удивлена, но я очень хорошо знаю Тильду и желаю ей всего наилучшего. Я думаю, она принимает очень смелое решение. Конечно, я надеюсь, что она еще сможет вернуть себе радость от биатлона, но то, что она делает сейчас, абсолютно правильно».
Пауза пошла Йоханссон на пользу, она снова начала получать удовольствие от катания на лыжах. Постепенно шведка вернулась в спорт. Даже сказала о долгосрочной цели — Олимпиаде-2026 в Италии. Вот только вскоре в сборной ей стало неуютно. Тильда ушла на самоподготовку, а также начала работать с юными биатлонистами в гимназии. Тем не менее о завершении карьеры речи не шло.
В сезоне-2024/25 биатлонистка выступила на внутренних стартах (стала третьей на чемпионате Швеции), а потом заглянула на летний чемпионат мира. Там Йоханссон до медалей не добралась, даже не была в топ-6. Казалось, зимой шведка начнет возвращаться в команду, но этого не произошло. Тильда все переиграла и вообще завязала с биатлоном.
— Это уже не профессиональный спорт, но я воспринимаю биатлон как хобби. Я надеялась, что окажусь на старте, но когда начались соревнования, энтузиазма не осталось.
Совсем отказываться от профессионального спорта шведка не стала. Внезапно она подписала контракт с женским футбольным клубом «Домше» (Domsjö). Начинать строить карьеру в игровом виде спорта она будет с 3-го шведского дивизиона.
Виктория Дмитриева