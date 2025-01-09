Талантливая биатлонистка круто изменила жизнь. Выиграла Кубок IBU, а потом шокировала коллег по сборной

«Я чувствую себя намного лучше, ощущаю облегчение в теле. После принятого решения первая неделя была очень трудной. Было много мыслей и чувств по поводу того, что происходит. Но я думаю, что была права, и сейчас мне гораздо лучше. Соревнования по биатлону перестали приносить удовольствие. Это не то, чего я жду на данный момент. Я хочу вернуться, но знаю, что потребуются изменения, чтобы я снова этим загорелась. Это зависит и от меня самой, и от того, как сложится жизнь», — приводит слова биатлонистки Ski-nordique.