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Латыпов выиграл гонку преследования на четвертом этапе Кубка России по биатлону

Второе место занял Антон Смольский, третьим стал Кирилл Бажин.

Источник: РИА "Новости"

ТАСС, 11 января. Эдуард Латыпов стал победителем гонки преследования на четвертом этапе Кубка России по биатлону. Соревнования проходят в Рязани.

Латыпов на дистанции 7,5 км показал результат 20 минуты 3 секунды, допустив один промах на четырех огневых рубежах. Второе место занял белорус Антон Смольский, отставший от лидера на 18,1 секунды с одним промахом. Третий результат показал Кирилл Бажин (отставание — 33 секунды; три промаха).

Этап Кубка России в Рязани проходит с 10 по 12 января. Изначально гонка преследования должна была пройти на дистанции 12,5 км у мужчин и 10 км у женщин, однако в связи с погодными условиями соревнования проходят на укороченной трассе. Следующий этап пройдет в Демино (Ярославская область) с 23 по 26 января.