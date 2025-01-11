Латыпов выиграл гонку преследования на четвертом этапе Кубка России по биатлону

Этап Кубка России в Рязани проходит с 10 по 12 января. Изначально гонка преследования должна была пройти на дистанции 12,5 км у мужчин и 10 км у женщин, однако в связи с погодными условиями соревнования проходят на укороченной трассе. Следующий этап пройдет в Демино (Ярославская область) с 23 по 26 января.