Шведские биатлонисты выиграли смешанную эстафету на этапе Кубка мира

Себастьян Самуэльссон, Мартин Понсилуома, Ханна Эберг и Эльвира Эберг преодолели дистанцию за 1 час 4 минуты 24,1 секунды, зайдя на два штрафных круга и потратив десять дополнительных патронов. Вторыми финишировали французы Фабьен Клод, Эрик Перро, Жанна Ришар и Лу Жанмонно (отставание 12,8 секунды; 1 круг; 7 дополнительных патронов). Третье место заняли норвежцы Стурла Легрейд, Тарьей Бё, Ингрид Тандревольд и Марен Киркейде (+1.11,4; 1 круг, 9 дополнительных патронов).