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Шведские биатлонисты выиграли смешанную эстафету на этапе Кубка мира

Шведы выиграли смешанную эстафету на четвертом этапе Кубка мира по биатлону.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Шведские биатлонисты стали победителями смешанной эстафеты на четвертом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.

Себастьян Самуэльссон, Мартин Понсилуома, Ханна Эберг и Эльвира Эберг преодолели дистанцию за 1 час 4 минуты 24,1 секунды, зайдя на два штрафных круга и потратив десять дополнительных патронов. Вторыми финишировали французы Фабьен Клод, Эрик Перро, Жанна Ришар и Лу Жанмонно (отставание 12,8 секунды; 1 круг; 7 дополнительных патронов). Третье место заняли норвежцы Стурла Легрейд, Тарьей Бё, Ингрид Тандревольд и Марен Киркейде (+1.11,4; 1 круг, 9 дополнительных патронов).

Следующий этап Кубка мира пройдет в немецком Рупольдинге 15—19 января.

Ранее конгресс Международного союза биатлонистов (IBU) принял решение оставить в силе отстранение российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до дальнейшего уведомления на фоне ситуации на Украине.