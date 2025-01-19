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Смольская замкнула шестерку лучших в масс-старте на этапе Кубка Содружества

19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские биатлонистки остались без наград в гонке с массовым стартом на четвертом этапе Кубка Содружества в Демино Ярославской области РФ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: Егор Алеев/ТАСС

Участие в гонке на 12,5 км приняли 24 спортсменки, в том числе четверо белорусок. Ни одна из наших девушек не смогла в полной мере справиться со стрельбой — лучшей в национальной команде стала Динара Смольская, которая с шестью промахами финишировала шестой. Бронзовая медалистка двух предыдущих гонок Анна Сола заглянула на семь штрафных кругов и заняла восьмое место, Ирина Шаклеина замкнула десятку сильнейших, Ксения Воробей стала 13-й.

Лучший результат в женском масс-старте показала россиянка Анастасия Халили, которая до этого одержала победы в спринте и гонке преследования. Серебро сегодня взяла лидирующая в общем зачете Кубка Содружества Виктория Сливко, на третью ступень пьедестала поднялась Тамара Дербушева — единственная из биатлонисток, сумевшая обойтись без ошибок на рубежах.