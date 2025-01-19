Смольская замкнула шестерку лучших в масс-старте на этапе Кубка Содружества

Участие в гонке на 12,5 км приняли 24 спортсменки, в том числе четверо белорусок. Ни одна из наших девушек не смогла в полной мере справиться со стрельбой — лучшей в национальной команде стала Динара Смольская, которая с шестью промахами финишировала шестой. Бронзовая медалистка двух предыдущих гонок Анна Сола заглянула на семь штрафных кругов и заняла восьмое место, Ирина Шаклеина замкнула десятку сильнейших, Ксения Воробей стала 13-й.