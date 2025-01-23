Сливко вырвала золото после сумасшедшего рывка. Как она отыграла 30 секунд за круг?!

В индивидуалке Виктория стартовала последней из лидеров, что сыграло ей на руку. Биатлонистка уже знала все результаты соперниц. Главными конкурентами тюменки неожиданно оказались Анастасия Шевченко и Виктория Метеля. Обе спортсменки прошли гонку почти идеально, допустив по одному промаху. Метеля схватила штрафную минуту на второй стойке, а Шевченко — на последней. Весь заключительный круг биатлонистки боролись между собой за медали. На последней отсечке перед финишем девушки даже показали одинаковые секунды. Но в итоге сильнее в этом поединке оказалась Шевченко. Она на секунду опередила Метелю.