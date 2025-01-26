Биатлонист Усов выиграл масс-старт на Кубке России после ошибок Бабикова

Биатлонист Даниил Усов, выступающий за Пермский край, победил в масс-старте на пятом этапе Кубка России в Демино (Ярославская область).
Усов с одним промахом преодолел дистанцию 15 км за 36 минут 39,5 секунды.
Второе место у Евгения Сидорова (отставание 2,1 секунды; два промаха), третьим стал Александр Бектуганов (+4,3; 1).
После трех огневых рубежей в масс-старте лидировал Антон Бабиков, а третьим шел Эдуард Латыпов. На последней стрельбе Бабиков допустил три промаха и финишировал седьмым (+37,2; 4), Латыпов тогда же промахнулся один раз и занял четвертое место (+15,3; 3).
Как отмечает «РИА Новости», Усов впервые выиграл гонку на Кубке России.
«Я уже полсезона жду таких выступлений от себя. Скажу, что довольно неожиданно, но приятно», — сказал Усов в эфире «Матч ТВ».