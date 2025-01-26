Биатлонист Усов выиграл масс-старт на Кубке России после ошибок Бабикова

После трех огневых рубежей в масс-старте лидировал Антон Бабиков, а третьим шел Эдуард Латыпов. На последней стрельбе Бабиков допустил три промаха и финишировал седьмым (+37,2; 4), Латыпов тогда же промахнулся один раз и занял четвертое место (+15,3; 3).