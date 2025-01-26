Шведские биатлонистки выиграли эстафету на этапе Кубка мира в Антхольце

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Женская сборная Швеции по биатлону выиграла эстафету 4×6 км на шестом этапе Кубка мира в итальянском Антхольце.
Команда, в составе которой выступили Йоханна Скоттхайм, Элла Халварссон, Анна Магнуссон и Ханна Эберг, преодолела дистанцию за 1 час 7 минут 26 секунд, использовав шесть дополнительных патронов. Вторыми стали норвежки Каролин Кноттен, Рагнхильд Фемстейневик, Марен Киркейде и Ингрид Тандревольд (отставание 13,4 секунды; семь доппатронов). Третье место заняли француженки Жанна Ришар, Лу Жанмонно, Осеан Мишлон и Жюлья Симон (+23,6; 8).
На последнем километре последнего этапа между Эберг и Тандревольд произошел контракт, в результате которого норвежка упала и потеряла шансы на победу.
Этап в Антхольце завершится позднее в воскресенье мужской гонкой преследования. Следующий этап Кубка мира пройдет в чешском Нове-Место в начале марта. Перед этим с 12 по февраля состоится чемпионат мира в швейцарском Ленцерхайде.
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