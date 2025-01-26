Шведские биатлонистки выиграли эстафету на этапе Кубка мира в Антхольце

Этап в Антхольце завершится позднее в воскресенье мужской гонкой преследования. Следующий этап Кубка мира пройдет в чешском Нове-Место в начале марта. Перед этим с 12 по февраля состоится чемпионат мира в швейцарском Ленцерхайде.