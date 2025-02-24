Латвийского биатлониста избил тренер во время чемпионата мира

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Биатлонист сборной Латвии Андрей Расторгуев заявил, что его избил тренер национальной команды Илмарс Брицис во время чемпионата мира в швейцарском Ленцерхайде, который прошел с 12 по 23 февраля.
«Произошел серьезный инцидент. Мужская эстафета и масс-старт оказались под угрозой. Инцидент связан с тренером. Он ударил меня. Сломал палец. Разбил нос. Мне кажется, у меня также серьезно повреждено плечо. Сейчас я еду в больницу», — цитирует Расторгуева Tvnet.
«Я пришел к тренеру, чтобы поговорить о конкретном случае, который произошел в прошлом году. Он вытолкал меня из комнаты и начал распускать руки. Я поставил крест на дальнейших действиях. По сути, я оказался в нокауте. Спасти ситуацию пытался врач олимпийской сборной Латвии Алдис Цирулис», — отметил спортсмен.
Расторгуев признался, что подозревает Брициса, двукратного призера чемпионатов мира, в краже лыж в прошлом году. Биатлонист утверждает, что у него есть свидетель.
«Я сказал ему: “Или отдай мне лыжи, или я обращусь в другие инстанции, чтобы они расследовали это дело”. Я не ожидал от тренера такого поведения. Что дальше — он возьмет в руки пистолет и начнет стрелять? Я в шоке», — добавил биатлонист.
Расторгуеву 36 лет. Он является серебряным призером чемпионата мира 2024 года, двукратным чемпионом Европы.