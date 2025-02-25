Грандиозный скандал в биатлоне из-за пропавших лыж! За что избили Андрея Расторгуева?

«Произошёл крупный инцидент, и он связан с тренером. Он меня ударил. Кажется, сломал палец, разбил нос. Думаю, у меня также серьёзно травмировано плечо.



Я пришёл в комнату тренера, чтобы поговорить о конкретном событии, произошедшем в прошлом году. Он вытолкнул меня из комнаты и начал распускать руки. Я сказал: “Верните мне лыжи, или я сообщу об этом и попрошу расследовать это дело”.



Он напал на меня сверху, был в ужасной ярости. После этого из команды пришли два человека. Я не ожидал, что тренер сможет так поступить. Что будет дальше? Это уголовная ответственность, если тренер нападает на спортсмена», — приводит слова Расторгуева латвийская пресса.