Биатлонисты выдохлись под конец сезона. ЧР в Тюмени пропускают лидеры

Для Латыпова вторая половина сезона получается особенно трудной. На соревнованиях в Раубичах, которые считались главными этой зимой, Эдуард остался без медалей, а в закрывающем этап в Златоусте масс-старте стал 22-м из 30 участников. Первую строчку общего зачета Кубка России он удержал, но дальше берет паузу: «Состояние тяжелое, я думал, что одна гонка была такая, западение, думал, что дальше чуть полегче будет. Но от гонки к гонке становится только хуже. Я просто бегу и ни о чем не думаю, говорю “терпи” — и все. То есть у меня только такие мысли были на протяжении финального этапа. В первую очередь надо со здоровьем разбираться, может, что-то не так с организмом. Надо с разных сторон смотреть, а не только с физической точки зрения, понять, что именно не так. Я пропускаю Тюмень и Уват», — приводит слова трехкратного призера Олимпиады matchtv.ru. Неполный этап в Тюмени будет для Антона Бабикова. Он планирует выступить только в суперспринте, но без смешанных эстафет.