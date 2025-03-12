Биатлонисты выдохлись под конец сезона. ЧР в Тюмени пропускают лидеры

С 13 по 16 марта в Тюмени пройдет этап в рамках чемпионата страны по биатлону. На нем должны выступить сильнейшие спортсмены России и Белоруссии, однако некоторые лидеры соревнования на стадионе «Жемчужина Сибири», как и следующий этап ЧР в Увате, решили пропустить. Разбираемся почему.
Обделенная Тюмень
«Жемчужина Сибири» — один из главных лыжно-биатлонных стадионов в России. Именно здесь в 2018-м проходил последний для нас домашний этап Кубка мира, куда не решился ехать Себастьян Самуэльссон, но присутствовали братья Бе и другие лидеры мирового биатлона. После отстранения здесь продолжили проводить значимые соревнования — чемпионаты страны и лыжную Спартакиаду.
Однако в нынешнем сезоне Тюмень оказалась обделена большими стартами. В начале декабря на «Жемчужину Сибири» должны были заглянуть лыжники, чтобы провести этап Кубка России. Правда, из-за аномально теплой погоды в регионе было решено остаться в Вершине Теи, где со снегом проблем не возникало.
Биатлонисты доверили Тюмени этап чемпионата России. С одной стороны, соревнования важные. Призовые тут выше, чем на Кубке России. Так, победитель личной гонки КР получает 70 тысяч, а на ЧР — 100 тысяч рублей. Вот только этап на «Жемчужине Сибири» предварительный. Он получил лишь четыре гонки в не самых популярных дисциплинах.
Самый большой кусок биатлонных соревнований забрал себе Ханты-Мансийск. В начале сезона спортсмены провели в Югре больше месяца. Здесь состоялся неофициальный, но самый щедрый на призовые Кубок МЛКБ, а после прошли два этапа Кубка России и этап Кубка Содружества.
В Хантах же состоится и основная часть чемпионата России, которая запланирована на конец марта. В программе только олимпийские дисциплины: спринты, гонки преследования, масс-старты и классические эстафеты. Надо думать, что его наши сильнейшие биатлонисты пропускать не будут. А вот суперспринтами и смешанными эстафетами в Тюмени, как и большими масс-стартами в Увате, можно и пожертвовать.
Череда болезней
На данный момент от соревнований в Тюмени и Увате публично отказались не так много спортсменов, но среди них абсолютные лидеры прошлого сезона Наталия Шевченко и Эдуард Латыпов.
Шевченко подвела болезнь, которая настигла ее на финальном этапе Кубка России в Златоусте на прошлой неделе.
«Сейчас надо максимально вылечиться, прям до конца, то есть не форсировать события. Возможно, в Тюмени и Увате не получится уже выступить, но настраиваюсь пока на чемпионат. Надеюсь, что через три недели я уже хотя бы выйду на трассу», — говорила Наталия «Матчу».
Этап в Златоусте ударил по здоровью еще нескольких биатлонистов, которые пропускали гонки.
«Я предполагал, что после Кубка сильнейших в Раубичах будет спад, старался все просчитывать, чтобы не перегрузить девочек: по одной тренировке у нас было. В Златоуст приехали, в баню сходили — все вроде было хорошо. А наутро у Наталии и Анастасии Шевченко температура под 39. Ирина Казакевич более-менее держится, как и Светлана Миронова. Но Света в этом сезоне полтора месяца из-за болезни пропустила. Так что чем здесь быть довольным? Где-то недосмотрел, значит», — объяснил в эфире спортивного телеканала старший тренер женской сборной Михаил Шашилов.
Для Латыпова вторая половина сезона получается особенно трудной. На соревнованиях в Раубичах, которые считались главными этой зимой, Эдуард остался без медалей, а в закрывающем этап в Златоусте масс-старте стал 22-м из 30 участников. Первую строчку общего зачета Кубка России он удержал, но дальше берет паузу: «Состояние тяжелое, я думал, что одна гонка была такая, западение, думал, что дальше чуть полегче будет. Но от гонки к гонке становится только хуже. Я просто бегу и ни о чем не думаю, говорю “терпи” — и все. То есть у меня только такие мысли были на протяжении финального этапа. В первую очередь надо со здоровьем разбираться, может, что-то не так с организмом. Надо с разных сторон смотреть, а не только с физической точки зрения, понять, что именно не так. Я пропускаю Тюмень и Уват», — приводит слова трехкратного призера Олимпиады matchtv.ru. Неполный этап в Тюмени будет для Антона Бабикова. Он планирует выступить только в суперспринте, но без смешанных эстафет.
Слишком много гонок
Пропуск гонок и целых этапов — тренд нынешнего сезона. Биатлонисты не выдерживают всю программу. На самоотводы их вынуждает сверхплотный календарь. К сегодняшнему дню в России и Белоруссии провели намного больше стартов, чем в Европе.
В рамках Кубка и чемпионата мира прошли 20 личных гонок. В рамках Кубка и чемпионата России — 16, а еще столько же — в рамках Кубка Содружества. Плюс не будем забывать про одну личную гонку на Кубке МЛКБ, которая пусть и не считается официальным стартом, но, учитывая огромные призовые (победитель получал миллион рублей), выкладывались там по полной. Были еще лыжно-биатлонные шоу-соревнования в Рязани в январе, но их учитывать не будем, как и Рождественскую гонку в Гельзенкирхене. Итого получается, что у нас уже прошли 33 личных гонки.
И это еще не конец. На Кубке мира остались два этапа — в Поклюке и Холменколлене. Конечно, после спортсмены разъедутся по своим странам, где еще погоняются на национальных чемпионатах. Россиян и белорусов сейчас ждет этап в Тюмени, затем они отправятся на одну, но выматывающую гонку в Уват, а после выступят на основной части чемпионата страны в Ханты-Мансийске. Сезон закроется в Мурманске заключительным этапом Кубка Содружества. Он пройдет с 3 по 6 апреля, когда большинство европейцев уже будут в отпуске.
Михаил Кузнецов
Расписание этапа чемпионата России в Тюмени
13 марта, четверг
- 11.30 мск — суперспринт, финал, мужчины.
- 12.40 — суперспринт, финал, женщины.
15 марта, суббота
- 12.00 — сингл-микст
16 марта, воскресенье
- 10.00 — смешанная эстафета