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Четыре дуэта из Беларуси выступят в сингл-миксте на чемпионате России по биатлону

14 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Программу этапа чемпионата России по биатлону в Тюмени в субботу продолжит одиночная смешанная эстафета, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Участие в сингл-миксте примут 19 пар из разных регионов России, а также четыре дуэта из нашей страны. За команду «Беларусь-1» побегут победители Кубка сильнейших спортсменов в «Раубичах» в этом виде программы Динара и Антон Смольские, еще один супружеский тандем Ксении и Максима Воробей выступят за «Беларусь-4». Пару «Беларусь-2» составили Ирина Шаклеина и Илья Авсеенко, а дуэт «Беларусь-3» сформировали Анна Сола и Павел Белько.

Соревнования в Тюмени 13 марта открыли суперспринты — победу в женской гонке одержала Динара Смольская, а у мужчин второе место занял Илья Авсеенко. В воскресенье на первом этапе чемпионата России по биатлону пройдет классическая смешанная эстафета.