Четыре дуэта из Беларуси выступят в сингл-миксте на чемпионате России по биатлону

Участие в сингл-миксте примут 19 пар из разных регионов России, а также четыре дуэта из нашей страны. За команду «Беларусь-1» побегут победители Кубка сильнейших спортсменов в «Раубичах» в этом виде программы Динара и Антон Смольские, еще один супружеский тандем Ксении и Максима Воробей выступят за «Беларусь-4». Пару «Беларусь-2» составили Ирина Шаклеина и Илья Авсеенко, а дуэт «Беларусь-3» сформировали Анна Сола и Павел Белько.