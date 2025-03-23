Первая победа французов и последний сезон Бё. Итоги Кубка мира по биатлону

Итоговый зачет Кубка мира
Мужчины
- Штурла Легрейд (Норвегия) — 1291.
- Йоханнес Бе (Норвегия) — 1173.
- Эрик Перро (Франция) — 926.
Женщины
- Франциска Пройс (Германия) — 1278.
- Лу Жанмонно (Франция) — 1258.
- Жюлия Симон (Франция) — 902.
Этап в Холменколлене венчал длинный и непростой биатлонный сезон, стартовавший в Контиолахти. Сезон, главным событием которого стала, и это показательно, новость о завершении Йоханнесом Бе профессиональной спортивной карьеры. Однако сезон завершен, обладатели Кубка мира известны, неудачники тоже, случились и прорывы, сенсации. О главных итогах зимы — в материале «СЭ».
Женщины
Лу Жанмонно упустила свой первый Большой хрустальный глобус в завершающем кубковый сезон масс-старте на этапе в Холменколлене. Впрочем, и одержавшая победу в общем зачете немка Франциска Пройс тоже раньше никогда этого не делала, притом что у нее за плечами десять лет в элите биатлона.
После победного субботнего пасьюта Жанмонно шла лидером с отрывом от Пройс в пять очков, и для того, чтобы сохранить первую строчку и стать пятой француженкой после Анны Бриан, Эммануэль Кларе, Сандрин Байи и Жюлии Симон, выигравшей общий зачет КМ, ей нужно было:
— победить,
— обогнать Пройс,
— финишировать пятой, если Пройс будет четвертой, или шестой, если немка окажется пятой — в этом случае их сумма очков становилась равной, но у Жанмонно было больше побед на этапах,
— финишировать сразу после Пройс, если немка займет 6−9-е места, в этом случае сумма была бы больше у Жанмонно.
Другие экзотические варианты, такие как дисквалификация Пройс или крайне неудачное, за пределами первой десятки, выступление обеих спортсменок, рассматривать, пожалуй, не стоит.
Задача перед Лу стояла вполне реальная, но она проиграла. И гонку — став третьей после Пройс и Эльвиры Оберг, и БХГ — отдав его Пройс с перевесом в двадцать очков.
Это поражение, пожалуй, можно считать неким символом зимы для Жанмонно, зимы в целом успешной — восемь личных побед на этапах КМ, но в то же время без главных титулов — с чемпионата мира в Ленцерхайде Лу привезла только бронзу в индивидуальной гонке, а победа в эстафетах — это уже командный успех. У Пройс же пять личных побед на этапах КМ, но заметно более ровный сезон, с акцентом на его вторую половину, плюс личное золото ЧМ в пасьюте, первое в длительной карьере немецкой биатлонистки.
В целом же прошедшая зима в мировом женском биатлоне оставила впечатление того, что Франция все больше уходит вперед — ее спортсменки третий сезон подряд выигрывают общий зачет Кубка наций, оставляя на втором месте в этом году Швецию, а в прошлом — Норвегию. Причем если зимой-2023/24 разрыв с норвежками составил 343 очка, то сейчас шведки уступили француженкам 914. Это самый большой отрыв от второго места с сезона-2008/09, когда преимущество Германии над Швецией составило 1028 очков.
Норвегия же, наоборот, откатывается все дальше, причем это усугубляется новостями о проблемах со здоровьем у Ингрид Тандервольд, пропустившей серию гонок из-за проблем с сердцем. И лучшая из норвежек по итогам кубкового сезона сейчас — 22-летняя Марин Киркейде, только прошедшей зимой начавшая забегать на подиум и «в цветы».
Швеция пока что держит уровень, но в основном силами сестер Оберг, впрочем, не стоит забывать серебро Эллы Хальварссон в индивидуальной гонке на ЧМ.
Провал Италии объясним — у них не выступала Лиза Виттоцци, травмировавшая спину еще осенью, а Доротея Вирер ни разу не поднялась на подиум.
На итогах зимы для немок также сказалось отсутствие Ванессы Войт, завершившей крайне неудачный сезон досрочно, еще в Рупльдинге.
В целом создается ощущение, что системно процесс выстроен только у француженок и шведок, а все остальные команды больше рассчитывают на успехи звезд, нежели на подготовку молодежи. Эту самую молодежь пока что очень плохо видно, никто в Италии, например, не смог занять место травмированной Виттоцци, все пришлось вытягивать Вирер. И вот с таким багажом Италия идет в олимпийский сезон.
Мужчины
Масс-старт в Холменколлене не изменил расклады в общем зачете КМ — Легрейд, Бе-младший и Перро остались в тройке, несмотря на то что Самуэльсон очень старался, выиграв масс-старт. Но Эрик забежал вторым, этого ему хватило, чтобы сохранить третью строчку.
Очевидно, что главным событием зимы у мужчин стали в принципе не победы или поражения, а заявление братьев Бе о завершении карьеры. После этого померкло все, разговоры были только об этом, о причинах, о возможном изменении планов, о странности выбора времени — за год до Олимпиады и, конечно, о слухах и теориях, начавшихся распространяться сразу после заявления Йоханнеса, а затем и его старшего брата.
Действительно, если у женщин лидеры постоянно менялись, назвать кого-то протагонистом было достаточно сложно, максимум на один сезон, то у мужчин все было намного стабильнее — Йоханнес Бе против всех, в основном шведов и французов. К этой ситуации привыкли, с ней жили годами, Йоханнес стал символом современного мужского биатлона. Затмив и Фуркада и даже Бьорндалена в сознании болельщиков, потому что те двое были когда-то, а Йоханнес — сейчас. И, конечно, открытость норвежца для СМИ тоже работала в его пользу. Но — седьмое место в завершающей гонке Кубка мира, с четырьмя промахами, вторая строчка в общем зачете КМ, который выиграл Легрейд. Если Бе-младший не передумает — это конец. Немного странный, скомканный, отчасти даже нелепый. Конечно, у него будут еще гонки, он что-то побегает на национальном уровне, примет участие в каких-то фестивалях, но карьера в элите подошла к концу.
На этом фоне и победа Легрейда как-то поблекла, хотя он провел очень ровный сезон, «всего» с тремя личными победами на этапах и одним серебром в масс-старте на ЧМ. Но именно стабильности, отсутствия больших провалов, оказалось достаточно для первого места по итогам зимы. Стабильности не хватило многим его соперникам — проваливались и Самуэльсон, и Фийон-Майе, и даже Бе-младший.
На фоне этой нестабильности мужская сборная Франции впервые в истории выиграла Кубок наций, сделав то, что ей не удавалось даже во времена Фуркада, опередив Норвегию на 160 очков. Добавим к этому золото Перро в индивидуальной гонке на ЧМ, второе место после Норвегии в мужской эстафете на том же ЧМ, вспомним, что у норвежцев уходят оба Бе, и получается, что главными фаворитами на олимпийских трассах Антхольца станут как раз французы, причем не один, а сразу несколько — и Перро, и Фийон Майе, и, может быть, даже братья Клод, хотя последнее менее вероятно, конечно.
Что же до главной сенсации чемпионата мира, американца Кэмпбела Райта, то вот с ним пока не все до конца понятно. Да, Райт завоевал два серебра в Ленцерайде, это ошеломляющий успех, ему всего 22 года. Но пока это все его подиумы, есть еще два четвертых места, одно — в масс-старте на ЧМ и второе — в спринте на первом этапе в Контиолахти. Райт, безусловно, обратил на себя внимание, теперь за ним будут следить, но пока неясно, был ли его успех на чемпионате мира системным выходом на пик формы к главному старту или же случайностью, повторить которую сам спортсмен и его команда не смогут. Ответы даст уже следующий сезон, и вот там за Райтом будут следить уже все.
Где бы была Россия?
Далеко. Есть проблемы с формой спортсменов, ушло чувство конкуренции, у некоторых заметно снизилась мотивация. Мы уступаем в скорости стрельбы, это признают и специалисты. В команде в данный момент нет ни девушек, ни парней, которых можно «с листа» выпускать на этапы Кубка мира. Белорусы в этом плане выглядят более сильными, это показал, особенно у мужчин, Кубок сильнейших в Раубичах.
Вопрос возвращения в данный момент туманен, какой-то четкой программы, сроков нет. Это сказывается на планировании, но прежде всего — на мотивации. Нужно признать — в случае допуска на международные старты в олимпийскую зиму любой личный подиум российских спортсменов будет чудом, что у женщин, что у мужчин. А про эстафеты, скорее всего, речь пока не пойдет — это командная дисциплина и IBU, если не произойдет радикальных изменений, Россию туда не допустит.
Сергей Лисин