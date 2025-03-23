Первая победа французов и последний сезон Бё. Итоги Кубка мира по биатлону

Действительно, если у женщин лидеры постоянно менялись, назвать кого-то протагонистом было достаточно сложно, максимум на один сезон, то у мужчин все было намного стабильнее — Йоханнес Бе против всех, в основном шведов и французов. К этой ситуации привыкли, с ней жили годами, Йоханнес стал символом современного мужского биатлона. Затмив и Фуркада и даже Бьорндалена в сознании болельщиков, потому что те двое были когда-то, а Йоханнес — сейчас. И, конечно, открытость норвежца для СМИ тоже работала в его пользу. Но — седьмое место в завершающей гонке Кубка мира, с четырьмя промахами, вторая строчка в общем зачете КМ, который выиграл Легрейд. Если Бе-младший не передумает — это конец. Немного странный, скомканный, отчасти даже нелепый. Конечно, у него будут еще гонки, он что-то побегает на национальном уровне, примет участие в каких-то фестивалях, но карьера в элите подошла к концу.