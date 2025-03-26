Смольская заняла шестое место в спринте на чемпионате России в Ханты-Мансийске

Ранее сегодня победу в мужском спринте одержал наш Дмитрий Лазовский, а Павел Белько показал седьмое время. Завтра в Ханты-Мансийске состоятся две гонки преследования, мужской пасьют стартует в два часа дня, женский — в 17.00. В субботу участники чемпионата России определят сильнейших в эстафетах, а завершат программу турнира гонки с массовым стартом 30 марта.