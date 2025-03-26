Смольская заняла шестое место в спринте на чемпионате России в Ханты-Мансийске

Участие в женском спринте приняли 67 спортсменок, в том числе десять представительниц Беларуси. Лучшей из наших девушек стала Динара Смольская, которая допустила по одному промаху на обоих огневых рубежах и в итоге расположилась на 6-й строчке итогового протокола. От третьей позиции, которую заняла Светлана Миронова из Свердловской области, Смольскую отделили 10 секунд.
Чемпионкой России в спринте стала Полина Плюснина (ЯНАО), серебро взяла Елизавета Каплина из Башкортостана. Что касается результатов других белорусских биатлонисток, то Анна Сола зашла на четыре штрафных круга и стала 19-й, Ксения Воробей — 23-я, Ирина Шаклеина — 30-я, Анна Пестерева — 33-я, Елена Кулак — 35-я, Анна Макарская — 38-я, Алина Зайцева — 44-я, Дарья Кудаева — 50-я, Аделина Сабитова — 52-я.
Ранее сегодня победу в мужском спринте одержал наш Дмитрий Лазовский, а Павел Белько показал седьмое время. Завтра в Ханты-Мансийске состоятся две гонки преследования, мужской пасьют стартует в два часа дня, женский — в 17.00. В субботу участники чемпионата России определят сильнейших в эстафетах, а завершат программу турнира гонки с массовым стартом 30 марта.