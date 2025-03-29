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Белоруски заняли третье место в эстафете на чемпионате России по биатлону

29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские биатлонистки стали призерами эстафетной гонки на чемпионате России 2025 года, который проходит в Ханты-Мансийске, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: НОК Беларуси

Участие в женской эстафете приняли 11 квартетов из разных регионов России, а также две четверки из нашей страны. В команду «Беларусь-1» вошли Анна Сола, Ксения Воробей, Ирина Шаклеина и Динара Смольская. Стартовый этап Сола завершила на первом месте, при этом Анне не помешал даже один штрафной круг. Бежавшая следом Воробей также заглянула на 150 лишних метров дистанции и передала эстафету уже четвертой в 47 секундах позади лидера. По ходу третьего этапа Шаклеина подняла нашу команду на вторую позицию, а на заключительном отрезке гонки Смольская пропустила вперед одну соперницу и в итоге финишировала третьей.