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Белорусские биатлонистки не попали в топ-10 масс-старта на чемпионате России

30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские биатлонистки не вошли в число призеров гонки с массовым стартом на чемпионате России 2025 года в Ханты-Мансийске, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Участие в женском масс-старте приняли 30 спортсменок, в том числе все сильнейшие представительницы Беларуси. Гонка у наших девушек не задалась — ни одной из них не удалось попасть даже в топ-15. Лучшей из белорусок стала Анна Сола, которая допустила семь промахов на стрельбе и финишировала 17-й. Ирина Шаклеина расположилась следом, Динара Смольская с семью кругами штрафа заняла 21-ю строчку, Ксения Воробей показала 24-й результат.

Золото в гонке с общего старта завоевала Анастасия Халили, второй стала Анастасия Егорова, бронза — у Ирины Казакевич. Программу чемпионата России по биатлону завершит мужской масс-старт, который стартует в 12.00. Дистанцию в 15 км с четырьмя огневыми рубежами пробегут шестеро белорусов: Дмитрий Лазовский, Илья Авсеенко, Антон Смольский, Павел Белько, Никита Лобастов и Иван Тулатин.