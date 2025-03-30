Белорусские биатлонистки не попали в топ-10 масс-старта на чемпионате России

Участие в женском масс-старте приняли 30 спортсменок, в том числе все сильнейшие представительницы Беларуси. Гонка у наших девушек не задалась — ни одной из них не удалось попасть даже в топ-15. Лучшей из белорусок стала Анна Сола, которая допустила семь промахов на стрельбе и финишировала 17-й. Ирина Шаклеина расположилась следом, Динара Смольская с семью кругами штрафа заняла 21-ю строчку, Ксения Воробей показала 24-й результат.