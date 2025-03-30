Смольский выиграл масс-старт на чемпионате России

Программу турнира завершал мужской масс-старт на 15 км. На экваторе гонки лидер нашей команды Антон Смольский замыкал топ-10, однако после третьего огневого рубежа поднялся сразу на второе место. С заключительной стрельбы белорус уходил в восьми секундах позади лидера Даниила Серохвостова, но на последнем круге сумел не только догнать соперника, но и финишировать первым с отрывом в 12 секунд. Тройку призеров замкнул россиянин Ильназ Мухамедзянов. В десятку сильнейших в масс-старте попали еще двое белорусов: Дмитрий Лазовский занял шестое место, а Иван Тулатин показал восьмой результат. Никита Лобастов расположился на 17-й строчке среди 30 биатлонистов.
Таким образом, в общей сложности на этапах чемпионата России 2025 года наши спортсмены занимали призовые места восемь раз (4−2−2). В Тюмени Динара Смольская одержала победу в суперспринте, а Илья Авсеенко стал в этой дисциплине вторым. Также белорусская команда стала лучшей в смешанной эстафете, а Антон и Динара Смольские финишировали третьими в сингл-миксте. В Ханты-Мансийске Дмитрий Лазовский выиграл спринт, в эстафете мужская команда заняла второе место, а женская — третье. Черту под зимним сезоном-2024/25 с 4 по 6 апреля подведет финальный этап Кубка Содружества в Мурманске.