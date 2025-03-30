«Я говорила, что не опускаю руки». Как Анастасия Халили стала лидером нашего биатлона?

В масс-старте Анастасия закрепила свой успех, вновь показав хорошую стрельбу. За гонку Халили допустила три промаха. Считать такой результат отличным — довольно странно, если не учитывать одно «но». Во время масс-старта в Ханты-Мансийске был сильнейший ветер. Обстановка оказалась настолько тяжёлой, что лишь две спортсменки сумели отработать лучше — с двумя промахами. Снайперский результат показали Анастасия Зырянова и Наталия Шевченко. Так что Халили с тремя штрафными кругами стала одной из лучшей в стрелковой работе!