Чемпионат России по биатлону чуть не закончился дракой. Белорус Тулатин снова схлестнулся с нашим спортсменом

«Я по ошибке думал, что заехал третьим. Не посмотрел почему-то на табло, вижу перед собой белоруса, и он по телосложению как Антон Смольский, я его обгоняю и думаю, что заезжаю третьим. Радуюсь, а потом чувствую резкий толчок в спину. Не понимаю, что происходит, вижу взбесившегося Ивана Тулатина и осознаю, что он очень недоволен, что произошло, — объяснял Усов. — Но в тот момент я знал, что прав. И в голове прокручивал, что нельзя ничего подобного совершать, с его стороны было неспортивное поведение. Считаю, что я повел себя правильнее. Но и его я понимаю. Он, видимо, по характеру такой вспыльчивый парень, тем более шел неплохо. Но на дистанции он начал смещаться ко мне и пошел горным ходом, тем самым увеличил свою площадь, потому что лыжи сразу в разные стороны, а я шел на каждый шаг. В общем, ему просто не повезло. Я мог на том же месте оказаться, просто получилась такая неудачная стычка».