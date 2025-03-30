Чемпионат России по биатлону чуть не закончился дракой. Белорус Тулатин снова схлестнулся с нашим спортсменом

Чемпионат России по биатлону. Ханты-Мансийск
Масс-старт, женщины
1. Анастасия Халили (Московская область) — 41.45,0 (3)
2. Анастасия Егорова (Мурманская область) — 29,4 (3)
3. Ирина Казакевич (Свердловская область) — 39,2 (4)
Масс-старт, мужчины
1. Антон Смольский (Белоруссия) — 42.57,0
2. Даниил Серохвостов (Новосибирская область) — 12,2 (3)
3. Ильназ Мухамедзянов (Удмуртская Республика) — 24,3 (2).
Подходит к концу выматывающий биатлонный сезон. В Ханты-Мансийске прошел заключительный этап чемпионата России, в котором эмоции у спортсменов били через край. Подводим итоги соревнований в Югре.
Преображение Анастасии Халили
Летом прошлого года Анастасия Гореева вышла замуж за Карима Халили и в новый сезон вступила под фамилией мужа. Нынешней зимой у биатлонистки были удачные гонки, но получалось далеко не все. Старт чемпионата России в Хантах Анастасия провалила. В открывающем этап в Югре спринте, который состоялся в среду, она заняла 36-е место с пятью промахами.
Халили жаловалась после гонки, что у нее стало слишком много неудачных стартов, но после этого пошла вверх. В гонке преследования на следующий день она отыграла больше трех десятков позиций и финишировала пятой, затем помогла сборной Московской области впервые выиграть эстафету на чемпионате России, а в воскресенье победила в масс-старте.
Анастасия шла в лидерах на протяжении всей дистанции, не обращая внимания на промахи. Соперницы много ошибались, плюс Халили была на голову сильнее всех ходом. На предпоследний круг она уходила в компании Кристины Резцовой и Екатерины Мошковой. К заключительному рубежу Анастасия подошла с преимуществом от Резцовой в 20 секунд и в 30 секунд от Мошковой.
Последний рубеж Халили прошла чисто, что гарантировало ей победу. На финише она радостно закричала в камеру: «Ура! Я чемпионка!» Удивительно, что для Анастасии, которая уже несколько лет является одним из топов нашего биатлона, это дебютная победа на чемпионате России в личной гонке.
Белорусские победы
В мужском масс-старте чемпионом России стал Даниил Серохвостов, но есть нюанс. Первым в этой гонке финишную черту пересек белорус Антон Смольский. Однако медалями и титулами на этих соревнованиях награждают только наших спортсменов.
История тянется все три года отстранения, но есть положительные сдвиги. Если в прошлом сезоне белорусские спортсмены оставались без медалей, а также гимна на награждении в случае побед на Кубке России, Кубке сильнейших и чемпионате страны, то сейчас исключением остался только чемпионат. Причем гимн в их честь звучит уже везде. Вот и Смольский в воскресенье его услышал на югорском стадионе. Однако шеи белорусов остаются без наград.
Россияне в некоторых случаях идут соперникам навстречу. Например, победу в спринте в Ханты-Мансийске одержал Дмитрий Лазовский, который своего золота от организаторов не получил. Но Карим Халили не признал в себе чемпиона и отдал награду белорусу.
Наверняка так же поступит после масс-старта Даниил Серохвостов. В прошлом году его команда Новосибирской области была за белорусами в смешанной эстафете чемпионата России, но получила золото. Серохвостов и Роман Еремин свои награды отдали Анне Соле и Антону и Динаре Смольским.
Сейчас в Ханты-Мансийске на чемпионате России белорусы, помимо побед Антона Смольского в масс-старте и Дмитрия Лазовского в спринте, также стали вторыми в мужской эстафете и третьими в женской, но медалей не получили. Хочется, чтобы в последующих сезонах подобная ситуация была исправлена.
Стычка Тулатина и Сидорова
Неделя в Хантах получилась богатой на неординарные события для биатлона. Так, например, Андрей Вьюхин опоздал на материальный контроль перед эстафетой, в результате чего его команду, которая шла в лидерах, сняли.
Кто-то сглазил Даниила Серохвостова в пасьюте. За одну гонку у него было три падения, а также потеря палки. Одно из падений произошло в борьбе с Дмитрием Лазовским. Серохвостов не поделил с белорусом лыжню, но обид друг на друга они не держат.
А вот ситуация с Иваном Тулатиным и Евгением Сидоровым в масс-старте вышла из-под контроля. На финише россиянин ударил по палке Тулатина, после чего они начали толкаться и кричать друг на друга. Дело могло дойти до рукоприкладства, но биатлонистов вовремя разняли.
В интервью «Матчу» Сидоров объяснил свое поведение: «Мы просто начали на финишном подъеме разбираться с Кирюхой (Бажиным) и белорусом. Мы с белорусом убежали. На равнину я вышел слева и начал добавлять. Я увидел, что он потихоньку отъезжает назад и его носки оказались за моими пятками. Я начал уходить направо, чтобы было полегче, потому что там тень, и чтобы ему коридор закрыть. В этот момент слышу, что он начинает что-то говорить и ломает мне палку. Когда доехали до финиша, эмоции взяли верх. Зачем драться начал? Борьба должна быть на равных, а не так, что тебе ломают палку, а потом едут и кричат что-то в спину. Если ты хочешь бороться, то давай выйдем на финишную прямую и решим этот вопрос».
Свою версию рассказал и Тулатин: «Как таковой драки не было. Просто немного повздорили после финиша. Финишная разборка началась еще на подъеме. Я почувствовал, что не получается убежать от ребят, поэтому чуть сбавил. Так получилось, что сегодня по трассе все ехали по правой части: там колея и более жестко. Женя вышел слева, а там каша. Естественно, ему тяжело. Он думал, что я останавливаюсь, поэтому начал перестраиваться и наехал мне на лыжи. Мне это не понравилось — я ударил палкой по его палке. Моя оказалась прочнее. Я не хотел ломать палку, это просто злость. Все устали. Так грубо наезжать на лыжи — это не по правилам. Нельзя в контактной борьбе так на лыжи наезжать, особенно так намеренно! Там стояло много тренеров и судей, думаю, они все видели, что он первый пошел на контакт. Потом вне камер драки не было, просто словесная перепалка».
Те, кто присутствовал на заключительном масс-старте Кубка Содружества в Мурманске в прошлом сезоне, знают, что это не первая подобная ситуация с Иваном Тулатиным. Тогда белорус лез в драку с молодым Даниилом Усовым. Вне камер, чему был свидетелем корреспондент «СЭ», Тулатин кричал: «Только так они и умеют выигрывать». От интервью с российскими журналистами в Мурманске Иван отказался, но Усов прояснил ситуацию. Оказалось, что Ивану не понравилась радость Даниила, который его обошел.
«Я по ошибке думал, что заехал третьим. Не посмотрел почему-то на табло, вижу перед собой белоруса, и он по телосложению как Антон Смольский, я его обгоняю и думаю, что заезжаю третьим. Радуюсь, а потом чувствую резкий толчок в спину. Не понимаю, что происходит, вижу взбесившегося Ивана Тулатина и осознаю, что он очень недоволен, что произошло, — объяснял Усов. — Но в тот момент я знал, что прав. И в голове прокручивал, что нельзя ничего подобного совершать, с его стороны было неспортивное поведение. Считаю, что я повел себя правильнее. Но и его я понимаю. Он, видимо, по характеру такой вспыльчивый парень, тем более шел неплохо. Но на дистанции он начал смещаться ко мне и пошел горным ходом, тем самым увеличил свою площадь, потому что лыжи сразу в разные стороны, а я шел на каждый шаг. В общем, ему просто не повезло. Я мог на том же месте оказаться, просто получилась такая неудачная стычка».
Последний аккорд
Излишняя эмоциональность может быть вызвана в том числе тяжелым календарем. В нынешнем сезоне многие жаловались на большое количество гонок. Среди них, например, лидер российской сборной Эдуард Латыпов. Трехкратному олимпийскому призеру по прозвищу Буйвол пришлось пропустить этапы чемпионата России в Тюмени и Увате из-за болезни, которая могла прицепиться к уставшему организму.
Вообще, сложно найти биатлониста, выдержавшего всю программу. Стартов у россиян действительно стало больше, но в следующем сезоне Союз биатлонистов России пообещал их количество сократить.
Однако этот сезон еще не закончен. Сильнейшим спортсменам двух стран предстоит еще заключительный этап Кубка Содружества в Мурманске. Он пройдет с 4 по 6 апреля. В расписании личный и командный спринты, а также масс-старт, после которого уже можно будет отправиться в отпуск.
Михаил Кузнецов