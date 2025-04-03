На финальном этапе Кубка Содружества по биатлону в Мурманске выступят 13 белорусов

Программу соревнований откроют спринтерские гонки, женщины выйдут на старт в 10.45, мужчины — в 13.15. За медали у девушек поборются 24 спортсменки, в том числе наши Дарья Кудаева, Ирина Шаклеина, Ксения Воробей, Динара Смольская и Анна Сола. На мужской спринт заявились 35 биатлонистов, среди них белорусы Никита Лобастов, Степан Данилов, Илья Авсеенко, Антон Смольский, Максим Воробей, Дмитрий Лазовский, Иван Тулатин и Павел Белько. В субботу участники этапа выступят в командных спринтах, а 6 апреля программу зимнего сезона завершат масс-старты.
Завоевание главного приза Кубка Содружества у мужчин практически гарантировал прошлогодний триумфатор турнира Антон Смольский, который оторвался от ближайшего преследователя в общем зачете на две сотни очков. В генеральной классификации у женщин на победу претендуют четыре девушки — Динару Смольскую, а также россиянок Викторию Сливко, Наталию Шевченко и Тамару Дербушеву разделяют всего 43 балла.
В рамках третьего сезона Кубка Содружества состоялись этапы в Красноярске, Ханты-Мансийске, Чайковском и Демино, также в зачет шли старты Кубка сильнейших спортсменов в Раубичах. Белорусские биатлонисты поднимались на подиумы в личных гонках 29 раз (12−9−8). Семь побед на этапах добыл Антон Смольский, две виктории у Динары Смольской, по разу выигрывали Никита Лобастов и Анна Сола.