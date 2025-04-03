На финальном этапе Кубка Содружества по биатлону в Мурманске выступят 13 белорусов

Программу соревнований откроют спринтерские гонки, женщины выйдут на старт в 10.45, мужчины — в 13.15. За медали у девушек поборются 24 спортсменки, в том числе наши Дарья Кудаева, Ирина Шаклеина, Ксения Воробей, Динара Смольская и Анна Сола. На мужской спринт заявились 35 биатлонистов, среди них белорусы Никита Лобастов, Степан Данилов, Илья Авсеенко, Антон Смольский, Максим Воробей, Дмитрий Лазовский, Иван Тулатин и Павел Белько. В субботу участники этапа выступят в командных спринтах, а 6 апреля программу зимнего сезона завершат масс-старты.