Биатлонист опоздал на контроль и пропустил спринт в Кубке Содружества

«Забыл пройти. Смотрю на время — 21 минута. Заезжаю сюда, на матконтроле уже никого нет. Спросил, где можно пройти, сказали, что по правилам нельзя. Матконтроль закрывается за десять минут, а я пришел за девять. Когда подъезжал, уже никого не было, они ушли раньше. Ну что, мой косяк», — рассказал Серохвостов «Матч ТВ».