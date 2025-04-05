Бабиков и Логинов выиграли одиночную эстафету на этапе Кубка Содружества по биатлону

Второе место заняли также представители России Кирилл Бажин и Карим Халили. Замкнули тройку лидеров белорусские биатлонисты Павел Белько и Антон Смольский.
Биатлон. Кубок Содружества — 2024/2025, шестой этап, Мурманск. Эстафета. Мужчины:
1. Антон Бабиков — Александр Логинов (Россия-1) — 41.56,5.
2. Кирилл Бажин — Карим Халили (Россия-2) — отставание +29,9.
3. Павел Белько — Антон Смольский (Беларусь-1) +46,5.
4. Олег Домичек — Даниил Серохвостов (Россия-5) +1.04,9.
5. Илья Авсеенко — Дмитрий Лазовский (Беларусь-2) +1.05,1.