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Бабиков и Логинов выиграли одиночную эстафету на этапе Кубка Содружества по биатлону

Российские биатлонисты Антон Бабиков и Александр Логинов одержали победу в рамках мужской эстафеты на шестом этапе Альфа-Банк Кубка Содружества по биатлону 2024/2025.

Источник: РИА "Новости"

Второе место заняли также представители России Кирилл Бажин и Карим Халили. Замкнули тройку лидеров белорусские биатлонисты Павел Белько и Антон Смольский.

Биатлон. Кубок Содружества — 2024/2025, шестой этап, Мурманск. Эстафета. Мужчины:

1. Антон Бабиков — Александр Логинов (Россия-1) — 41.56,5.

2. Кирилл Бажин — Карим Халили (Россия-2) — отставание +29,9.

3. Павел Белько — Антон Смольский (Беларусь-1) +46,5.

4. Олег Домичек — Даниил Серохвостов (Россия-5) +1.04,9.

5. Илья Авсеенко — Дмитрий Лазовский (Беларусь-2) +1.05,1.