Россиянка Сливко выиграла общий зачет Кубка Содружества, Смольская — вторая

Перед стартом заключительной гонки турнира на триумф в генеральной классификации претендовали две спортсменки: Виктория Сливко опережала нашу Динару Смольскую всего на 16 очков. В воскресном масс-старте россиянка финишировала четвертой, в то время как белоруска заняла только четырнадцатое место. В сумме за все старты Кубка Содружества Сливко набрала 1804 очка и стала обладательницей главного приза, Смольская заработала 1765 баллов и стала в общем зачете второй. На третьей позиции в сводной таблице расположилась россиянка Тамара Дербушева (1749). В топ-10 попала еще одна белоруска Анна Сола — с 1552 очками она стала восьмой.