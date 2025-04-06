Смольский стал четвертым в заключительном масс-старте сезона Кубка Содружества

В финальной гонке сезона-2024/25 выступили 29 биатлонистов, в том числе семеро белорусов. Победитель общего зачета турнира Антон Смольский после двух огневых рубежей из положения лежа шел в лидирующей группе, но на третьей стрельбе совершил первый промах и опустился на четвертую строчку. На заключительной стойке Антон также не обошелся без ошибки, однако благодаря осечкам конкурентов вернулся в топ-3. На последнем круге Смольский оспаривал бронзу с россиянином Евгением Сидоровым и в этой борьбе уступил — в итоге четвертое место.