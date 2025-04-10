Сливко заработала за сезон больше 7 миллионов рублей призовых. Сравниваем с доходами лидеров Кубка мира

В недавнем материале «СЭ» подсчитал призовые за сезон у фигуристов в мужском одиночном катании. Выяснилось, что российский спортсмен Марк Кондратюк заработал больше, чем любой, кто выступал на международных соревнованиях. У Марка получилось примерно 11 миллионов 333 тысячи рублей, у выступающего за США чемпиона мира Ильи Малинина в пересчете на наши деньги — 10 миллионов 642 тысячи.
Мы решили сравнить призовые и в биатлоне. В нынешнем сезоне в нашей стране проводилось много соревнований, на которых раздавали солидные денежные чеки: Кубок МЛКБ, Кубок и чемпионат России, Кубок Содружества, прологи, а также Гонка чемпионов, в которой биатлонисты принимали участие вместе с лыжниками. Однако к заработкам иностранцев в этом виде спорта мы, несмотря на богатый календарь, так и не приблизились.
Кошелек сильнейших российских биатлонистов
С нынешнего сезона Союз биатлонистов России ввел дополнительные выплаты для лучших спортсменов по итогам всех соревнований. Лидерам рейтинга СБР достались по миллиону рублей. Здесь победителями стали Виктория Сливко и Карим Халили. Их, согласно рейтингу, можно назвать сильнейшими биатлонистами страны, поэтому чистый выигрыш Сливко и Халили «СЭ» и решил подсчитать.
Помимо этого, появились призовые для победителей общего зачета Кубка Содружества — 750 тысяч рублей, а также по 300 тысяч лучшим в зачетах отдельных дисциплин (спринте, гонке преследования, масс-старте). У мужчин все эти призовые чеки ушли одному человеку — Антону Смольскому. Таким образом, белорус заработал за победу в четырех зачетах 1 миллион 650 тысяч рублей. У женщин Кубок Содружества завоевала Виктория Сливко, которой также покорился зачет масс-стартов.
Самые большие призовые за гонки выдавались на Кубке Международной лиги клубного биатлона. Это неофициальные соревнования, которые не входят в календарь СБР. Тем не менее победитель в масс-старте здесь получал по миллиону, столько же зарабатывала команда в смешанной эстафете. Формально Сливко и Халили заработали на Кубке МЛКБ одинаковое количество призовых — 1 миллион 125 тысяч. Они оба выиграли масс-старт, а в эстафете были вторыми. Но в мужском масс-старте Карим вырвал победу на финише у Даниила Серохвостова с помощью игры «Камень, ножницы, бумага». После гонки Халили рассказывал, что они разделят призовые поровну с другом. Тем не менее в подсчетах мы учитывали официальную сумму выигрыша Карима в Ханты-Мансийске.
В прологах в этом сезоне Халили не участвовал, а Сливко была капитаном команды «Виктори». В тройку призеров Виктории удалось попасть лишь раз — в дуэльной стрельбе в Мурманске она вместе с Вячеславом Малеевым стала третьей, забрав чек на 60 тысяч рублей. Эту сумму в подсчетах мы разделили на два, как делили и за результаты в других командных гонках: в сингл-миксте и командном спринте — на два; в смешанной и классической эстафетах, а также в Гонке чемпионов — на четыре.
Сливко абсолютно на всех этапах, в которых принимала участие, зарабатывала дополнительные призовые хотя бы в одной из гонок. Это при том, что на Кубке Содружества, Кубке России и чемпионате страны в личных гонках денежные чеки получает топ-6 биатлонистов в личных дисциплинах. Халили такой стабильностью похвастаться не может.
Таким образом, за весь снежный сезон Виктория заработала 7 миллионов 140 тысяч рублей (без учета сентябрьских лыжероллерных стартов). Больше всего ей принес Кубок Содружества, где она выиграла общий зачет, — 3 миллиона 930 тысяч рублей. Карим за сезон насобирал денежных чеков на 5 миллионов 565 тысяч рублей.
Кошелек сильнейших биатлонистов Кубка мира
В Европе лучшими по итогам сезона стали немка Франциска Пройс и норвежец Стурла Холм Легрейд. За победу в общем зачете оба получили по 40 тысяч евро. Плюс оба собрали несколько Малых хрустальных глобусов. Пройс оказалась первой в зачетах спринтов и масс-стартов, а Легрейд — в индивидуалках, пасьютах и масс-стартах. Каждый Малый глобус принес еще по 12 тысяч евро.
На этапах Кубка мира и чемпионате мира призовые доступны 30 сильнейшим биатлонистам в личных гонках. Так, за победу на главном старте дают 25 тысяч евро, а за 30-е место — 250 евро.
Для ведущих спортсменов по ходу сезона имеются также дополнительные выплаты. За каждую гонку в желтой майке лидера биатлонисту платят 1000 евро, а за красную — 850 евро. Франциска Пройс провела на первой строчке тотала почти весь сезон, таким образом заработав 17 тысяч евро. У мужчин чаще в желтой майке бегал Йоханнес Бе, а Легрейд впервые ее примерил только на шестом этапе Кубка мира, поэтому он получил за промежуточное лидерство на 10 тысяч евро меньше.
С нынешнего сезона Международный союз биатлонистов добавил еще несколько вариантов для заработка. По 3 тысячи евро на чемпионате мира и по 2 тысячи на этапах Кубка мира получали биатлонисты, которые показывали лучшее время в гонках преследования. Также дополнительные 850 евро можно было получить в эстафетах. Для этого нужно быстрее всех других участников пройти свой этап.
Суммы всех призовых у лидеров мужского и женского зачетов получились примерно одинаковыми. Пройс оказалась чуть впереди. За сезон немка заработала 368 850 евро, что примерно равно 35 миллионам рублей. Это, при грубом подсчете, в пять раз больше, чем у сильнейшей российской биатлонистки. Легрейд на свой счет записал 362 150 евро призовых. Для российских биатлонистов сегодня это недостижимые цифры.
Михаил Кузнецов