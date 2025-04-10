Сливко заработала за сезон больше 7 миллионов рублей призовых. Сравниваем с доходами лидеров Кубка мира

Самые большие призовые за гонки выдавались на Кубке Международной лиги клубного биатлона. Это неофициальные соревнования, которые не входят в календарь СБР. Тем не менее победитель в масс-старте здесь получал по миллиону, столько же зарабатывала команда в смешанной эстафете. Формально Сливко и Халили заработали на Кубке МЛКБ одинаковое количество призовых — 1 миллион 125 тысяч. Они оба выиграли масс-старт, а в эстафете были вторыми. Но в мужском масс-старте Карим вырвал победу на финише у Даниила Серохвостова с помощью игры «Камень, ножницы, бумага». После гонки Халили рассказывал, что они разделят призовые поровну с другом. Тем не менее в подсчетах мы учитывали официальную сумму выигрыша Карима в Ханты-Мансийске.