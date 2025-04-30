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Васильев назвал легенду биатлона Бьорндалена «никчемным тренером»: «Ничего не смог добиться»

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев поставил под сомнения тренерские качества легендарного норвежского биатлониста Уле-Эйнара Бьорндалена.

Источник: Getty Images

Восьмикратный олимпийский чемпион Бьорндален завершил карьеру спортсмена в 2018 году. В 2019 году он стал главным тренером сборной Китая по биатлону.

«Прекрасный в прошлом спортсмен не может стать априори хорошим тренером. Зачастую происходит ровно наоборот. Например, норвежец Бьорндален. Он был величайшим биатлонистом, а тренер он вообще никчемный. Ничего не смог добиться и не состоялся в этой профессии. Бьорндален тренировал китайцев, готовил их к Олимпийским играм 2022 года. И что в итоге? Китайцы не показали даже среднего результата. Поэтому не стоит считать, что спортсмен-чемпион — это человек на все руки мастер», — сказал Васильев «ВсеПроСпорт».