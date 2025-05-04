Биатлонист Вагин объяснил свое пристрастие к покеру: Не похоже на то, что я испытываю в спорте

— Ты известен как любитель онлайн-покера. Все еще увлекаешься?
— Последний раз играл в феврале, потому что пропускал соревнования из-за болезни. Я заболел ковидом и три недели кашлял. Приходилось убивать время игрой в покер.
— Какие эмоции тебе дает покер?
— Это не похоже на то, что я испытываю в спорте. Тут мыслительные процессы большие, азарт, волнение есть. Если честно, сложно объяснить, что я чувствую во время игры. Поймет только тот, кто играет сам, — сказал Вагин в интервью корреспонденту Sport24 Виктории Дмитриевой.
Вагин стал 15-м в рейтинге Союза биатлонистов России по итогам сезона-2024/25 и не вошел в список кандидатов в сборную на новый сезон.