Биатлонист Вагин объяснил свое пристрастие к покеру: Не похоже на то, что я испытываю в спорте

— Это не похоже на то, что я испытываю в спорте. Тут мыслительные процессы большие, азарт, волнение есть. Если честно, сложно объяснить, что я чувствую во время игры. Поймет только тот, кто играет сам, — сказал Вагин в интервью корреспонденту Sport24 Виктории Дмитриевой.