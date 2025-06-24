Биатлонист Цветков понимает решение Бё завершить карьеру за год до Олимпиады

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Решение пятикратного олимпийского чемпиона по биатлону Йоханнеса Бё завершить карьеру за год до Игр в Италии удивляет, но мотив норвежца понятен. Такое мнение ТАСС высказал чемпион мира Максим Цветков.
32-летний Бё завершил карьеру после окончания сезона, решение он объяснил желанием больше времени проводить с семьей.
«Удивило, что оно принято перед олимпийским сезоном — осталось потерпеть только один год, — сказал Цветков. — Но я его прекрасно понимаю, потому что в прошлом году принял для себя решение, что невозможно жить спокойно, когда у тебя растет ребенок, а ты не видишь, как он делает первые шаги, пошел в детский сад».
«У меня ребенок уже идет в школу, и, поскольку влияние отца на сына велико, хочется больше времени проводить с семьей. С этой точки зрения я Йоханнеса прекрасно понимаю», — добавил он.
Цветкову 33 года, ранее он заявил ТАСС, что может завершить карьеру в межсезонье.