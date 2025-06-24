Биатлонист Цветков понимает решение Бё завершить карьеру за год до Олимпиады

«Удивило, что оно принято перед олимпийским сезоном — осталось потерпеть только один год, — сказал Цветков. — Но я его прекрасно понимаю, потому что в прошлом году принял для себя решение, что невозможно жить спокойно, когда у тебя растет ребенок, а ты не видишь, как он делает первые шаги, пошел в детский сад».