Президент Германии выразил соболезнования в связи со смертью биатлонистки Дальмайер

БЕРЛИН, 30 июля. /ТАСС/. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер выразил соболезнования родителям двукратной олимпийской чемпионки по биатлону Лауры Дальмайер в связи с ее гибелью в горах Пакистана. Об этом сообщила в соцсети X представитель главы государства Керстин Гаммелин.
«Лаура Дальмайер была посланницей нашей страны в мире, примером мирного, радостного и справедливого сосуществования вне границ. Президент Штайнмайер выразил глубокие соболезнования родителям Лауры Дальмайер», — отметила Гаммелин.
Ранее в среду стало известно о том, что 31-летняя биатлонистка, попавшая под камнепад в горах Каракорум в Пакистане, погибла. Операция по ее спасению продолжалась с 29 июля.
Дальмайер на Играх 2018 года в Пхёнчхане победила в спринте и гонке преследования, а также стала третьей в индивидуальной гонке. Она становилась семикратной чемпионкой мира, обладательницей Большого хрустального глобуса 2017 года.