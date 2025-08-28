Ричмонд
Майгурову не поступали жалобы от биатлонистов на качество экипировки

Глава Союза биатлонистов России отметил, что многие тренеры считают, что качество экипировки повышается год от года.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Глава Союза биатлонистов России Виктор Майгуров не получал жалоб от спортсменов и тренеров на качество экипировки. Об этом он сообщил ТАСС.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев в своих соцсетях сообщил, что многие лидеры сборной жалуются на экипировку.

«Вопросов от спортсменов и тренеров на качество экипировки в мой адрес не поступало, — сообщил Майгуров. — Многие тренеры, в частности Владимир Владимирович Брагин из юниорской команды, считают, что качество экипировки улучшается год от года».

Союз биатлонистов России заключил контракт с новым экипировщиком в 2022 году.