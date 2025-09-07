Смольский выиграл пасьют на сочинском этапе Кубка Содружества

На старт дистанции в 12,5 км бронзовый призер спринта Смольский уходил третьим в 17 секундах позади лидера. Белорус допустил одну ошибку на первом огневом рубеже, а по итогам второй стрельбы лежа вырвался вперед. Из десяти выстрелов на стойке Антон смазал один, что не помешало ему сохранить первое место. На финише Смольский почти на минуту опередил россиянина Никиту Поршнева.
На старт дистанции в 12,5 км бронзовый призер спринта Смольский уходил третьим в 17 секундах позади лидера. Белорус допустил одну ошибку на первом огневом рубеже, а по итогам второй стрельбы лежа вырвался вперед. Из десяти выстрелов на стойке Антон смазал один, что не помешало ему сохранить первое место. На финише Смольский почти на минуту опередил россиянина Никиту Поршнева, тройку призеров замкнул Олег Домичек.
Что касается результатов других белорусов, то Степан Данилов занял 13-ю позицию, Никита Лобастов — 16-й, Максим Воробей — 19-й, Илья Авсеенко, Александр Голяк, Алексей Логвинов и Павел Белько расположились на местах с 21-го по 24-е, Кирилл Бабуров стал 28-м, Денис Еремов — 31-й среди 35 участников.
Всего из Сочи наши биатлонисты увезут четыре награды (1−0−3), накануне бронзовыми призерами в эстафетах стали пары Ксения Воробей — Ирина Шаклеина и Максим Воробей — Степан Данилов. Второй этап Кубка Содружества пройдет уже на снежных трассах в Ханты-Мансийске в начале декабря. Следующим стартом для спортсменов станет чемпионат России по летнему биатлону в Чайковском с 11 по 14 сентября.