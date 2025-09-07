Смольский выиграл пасьют на сочинском этапе Кубка Содружества

На старт дистанции в 12,5 км бронзовый призер спринта Смольский уходил третьим в 17 секундах позади лидера. Белорус допустил одну ошибку на первом огневом рубеже, а по итогам второй стрельбы лежа вырвался вперед. Из десяти выстрелов на стойке Антон смазал один, что не помешало ему сохранить первое место. На финише Смольский почти на минуту опередил россиянина Никиту Поршнева.