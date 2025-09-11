В Международном союзе биатлонистов отвергли обвинения Родченкова

«Обвинения, выдвинутые Родченковым, явно относятся к периоду истории, который был тщательно изучен и рассмотрен IBU и правоохранительными органами, — сказали в пресс-службе. — Внешняя контрольная комиссия, которой новое руководство IBU поручило провести независимое и исчерпывающее расследование, в 2021 году не нашла никаких доказательств того, что IBU передавал профили биологических паспортов “грязных” спортсменов СБР или РУСАДА для их последующего захоронения».