Смольская выиграла масс-старт на летнем чемпионате Беларуси

Утром четверга девушки разыграли медали в масс-старте. Лучший результат показала лидер национальной команды Динара Смольская, которая 23 сентября также завоевала золото в спринте. Второе место с отставанием в 50 сек. сегодня заняла Анна Сола, тройку замкнула Ксения Воробей, два дня назад обе девушки взяли медали аналогичного достоинства. Программу чемпионата страны по биатлону на лыжероллерах завершит мужская гонка с массовым стартом.