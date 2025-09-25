Ричмонд
Смольская выиграла масс-старт на летнем чемпионате Беларуси

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Динара Смольская стала двукратной победительницей чемпионата Беларуси по летнему биатлону 2025 года, который проходит в «Раубичах», сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: Минспорт

Утром четверга девушки разыграли медали в масс-старте. Лучший результат показала лидер национальной команды Динара Смольская, которая 23 сентября также завоевала золото в спринте. Второе место с отставанием в 50 сек. сегодня заняла Анна Сола, тройку замкнула Ксения Воробей, два дня назад обе девушки взяли медали аналогичного достоинства. Программу чемпионата страны по биатлону на лыжероллерах завершит мужская гонка с массовым стартом.