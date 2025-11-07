Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Даниил Серохвостов получил травму: «Упал на палец левой руки, вывихнул его. Плюс получил небольшой ушиб левой икры и поясницы»

Биатлонист Серохвостов рассказал, что вывихнул палец и не будет основным участником на Кубке МЛКБ.

Источник: Спортс"

«На сборе в Ханты-Мансийске на одном из спусков, где ледяной и неровный участок, передо мной начали тормозить, я тоже стал “плужить”, и левая нога попала в какую-то ямку, кант поймал — и меня резко выбросило на левую сторону, на край трассы. Видимо, упал на палец левой руки: вывихнул его, плюс получил небольшой ушиб левой икры и поясницы.

Съездил в травмпункт: сделали снимки, палец вставили, повторно проверили и отпустили.

Врачи сказали, что нужно минимум четыре недели, чтоб восстановились связки. Гипс с руки уже сняли, хожу в лангетке. Надеюсь, восстановление будет быстрее и я всё‑таки смогу выступить… Но надежд не питаю — если нужно будет пропустить первые старты Кубка России, не говоря уже о Кубке МЛКБ, все пропущу. Главное — восстановить связки.

На МЛКБ я теперь буду запасным, в команде меня заменит Дима Евменов — молодой, сильный парень, летом неплохо выступал. Надеюсь, у «Профински» получится защитить титул. Если что, в эстафете готов принести флаг команде — только если правой рукой", — сказал биатлонист.

Составы команд на Кубок МЛКБ: Серохвостов, Карим и Анастасия Халили, Сливко выступят за «Профински», Казакевич и Дербушева — за «Золотых рысей».