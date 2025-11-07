Даниил Серохвостов получил травму: «Упал на палец левой руки, вывихнул его. Плюс получил небольшой ушиб левой икры и поясницы»

Врачи сказали, что нужно минимум четыре недели, чтоб восстановились связки. Гипс с руки уже сняли, хожу в лангетке. Надеюсь, восстановление будет быстрее и я всё‑таки смогу выступить… Но надежд не питаю — если нужно будет пропустить первые старты Кубка России, не говоря уже о Кубке МЛКБ, все пропущу. Главное — восстановить связки.