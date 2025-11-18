Ричмонд
Жанмонно, Брезаз-Буше, Фийон-Майе, Жаклен и Перро вошли в состав сборной Франции на этап Кубка мира в Эстерсунде

Стал известен состав сборной Франции по биатлону на первый этап Кубка мира, который пройдет в Эстерсунде с 29 ноября по 7 декабря.

Сборная Франции.

Мужчины.

Эмильен Клод.

Фабьен Клод.

Кентен Фийон-Майе.

Эмильен Жаклен.

Эрик Перро.

Антонен Гигонна.

Женщины.

Жюстин Брезаз-Буше.

Лу Жанмонно.

Осеан Мишлон.

Жанна Ришар.

Камиль Бене.

Жилонн Гигонна.

Амандин Менжен.