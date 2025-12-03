Ричмонд
Ботн о победе: «Это невероятно, 20 лет упорного труда наконец-то окупились. Теперь я выступаю на том уровне, на котором всегда хотел быть»

Норвежский биатлонист Йохан-Олав Ботн заявил, что упорно трудился 20 лет, чтобы достичь своей первой победы на Кубке мира.

Сегодня Ботн выиграл индивидуальную гонку на этапе в Эстерсунде. Он показал лучший лыжный ход и не допустил ни одного промаха.

"То, что произошло — просто невероятно. Довольно тяжело находиться в резервной команде Норвегии, пытаясь пробиться в сборную на Кубок мира. Особенно сложно в этом году, когда Олимпийские игры — там всего четыре места.

Сейчас я действительно горжусь тем, как справился с этой ситуацией психологически. Как минимум до конца недели я буду выходить и бороться с чуть меньшим грузом на плечах.

Это 20 лет упорного труда, которые наконец-то окупились. Мне 26 лет, и я не торопясь шел к этому уровню. Это огромное облегчение — наконец достичь победы, наконец выступать на том уровне, на котором я всегда хотел быть", — сказал Ботн.