Ботн о победе: «Это невероятно, 20 лет упорного труда наконец-то окупились. Теперь я выступаю на том уровне, на котором всегда хотел быть»

Это 20 лет упорного труда, которые наконец-то окупились. Мне 26 лет, и я не торопясь шел к этому уровню. Это огромное облегчение — наконец достичь победы, наконец выступать на том уровне, на котором я всегда хотел быть", — сказал Ботн.