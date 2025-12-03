Виктория Метеля: «Возможно, некоторые спортсмены не выйдут на старт Кубка Содружества. Нас обязывают выступать в некачественной экипировке»

Этап Кубка Содружества в Ханты-Мансийске пройдет с 4 по 6 декабря. В четверг состоятся спринтерские гонки у мужчин и женщин.
— Надеюсь, организаторы допустят. У них есть идея не допускать спортсменов, которые не выйдут на старт в экипировке сборной России. С этим есть определенные проблемы.
Возможно, некоторые спортсмены не выйдут на старт. Вопрос о здоровье. В том году были некоторые проблемы. Чтобы не рисковать, я стартовала в своих комбинезонах. Холодает.
Комбинезон тонкий, в нем легко замерзнуть. Думаю, многие спортсмены не рискнут своим здоровьем. Пообщавшись с большинством ребят из сборной России, вижу, что они настроены серьезно.
— Вся сборная России гипотетически может пропустить старт?
— Считаю, да, но посмотрим, как ребята поведут себя, пойдут ли организаторы навстречу. Я тоже настроена решительно. Не стану рисковать здоровьем.
Давно ведутся эти диалоги, около трех лет. Говорили с Виктором Викторовичем Майгуровым, посылали служебные записки. И ничего не меняется. Нас обязывают выступать в некачественной экипировке, — сказала Метеля в эфире программы «Все на Матч!» на «Матч ТВ».
