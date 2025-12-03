Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Виктория Метеля: «Возможно, некоторые спортсмены не выйдут на старт Кубка Содружества. Нас обязывают выступать в некачественной экипировке»

Виктория Метеля сообщила, что биатлонисты сборной России могут пропустить гонки Кубка Содружества из-за того, что их обязывают выступать в некачественной экипировке.

Источник: Спортс"

Этап Кубка Содружества в Ханты-Мансийске пройдет с 4 по 6 декабря. В четверг состоятся спринтерские гонки у мужчин и женщин.

— Надеюсь, организаторы допустят. У них есть идея не допускать спортсменов, которые не выйдут на старт в экипировке сборной России. С этим есть определенные проблемы.

Возможно, некоторые спортсмены не выйдут на старт. Вопрос о здоровье. В том году были некоторые проблемы. Чтобы не рисковать, я стартовала в своих комбинезонах. Холодает.

Комбинезон тонкий, в нем легко замерзнуть. Думаю, многие спортсмены не рискнут своим здоровьем. Пообщавшись с большинством ребят из сборной России, вижу, что они настроены серьезно.

— Вся сборная России гипотетически может пропустить старт?

— Считаю, да, но посмотрим, как ребята поведут себя, пойдут ли организаторы навстречу. Я тоже настроена решительно. Не стану рисковать здоровьем.

Давно ведутся эти диалоги, около трех лет. Говорили с Виктором Викторовичем Майгуровым, посылали служебные записки. И ничего не меняется. Нас обязывают выступать в некачественной экипировке, — сказала Метеля в эфире программы «Все на Матч!» на «Матч ТВ».

Исповедь биатлонистки-фотомодели о детских ранах: уничтожение от тренеров, прослушка, пряник под кроватью.