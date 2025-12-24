Ричмонд
Глава СБР Майгуров не исключил, что Дзюба поучаствует в биатлонной «Гонке звезд»: «Что-нибудь совместное сообразим с футболистами, может быть. Но это уже формат следующей гонки»

Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров не исключил, что нападающий «Акрона» Артем Дзюба примет участие в следующей «Гонке звезд».

Источник: Спортс"

"Возможно, но это уже формат следующей гонки (смеется).

Сергей Анатольевич Жернов хорошо играет в футбол. Что-нибудь совместное сообразим с футболистами, может быть", — сказал Майгуров.