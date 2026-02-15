Биатлонная семья. Девятилетняя дочь Домрачевой и Бьорндалена завоевала серебро на турнире в Белоруссии

Девятилетняя Ксения Бьорндален, дочь биатлонистов, многократных олимпийских чемпионов Оле Эйнара Бьорндалена и Дарьи Домрачевой, завоевала серебряную медаль на детском турнире «Снежный снайпер» в Раубичах (Белоруссия). Она выступала за сборную Минска в смешанной эстафете среди детей 9−10 лет.
Как выступила Бьорндален
Ксения бежала на втором этапе. К тому моменту, когда она приняла эстафету, минчане шли вторыми, но дочь звездной пары сумела не только удержать позицию, но и вывести команду в лидеры. На стрельбище она выступила в лучших традициях своих родителей — прошла оба рубежа без единого промаха.
Несмотря на это, на финишных этапах сборная Минска все же уступила команде из Витебской области. Итоговое отставание составило 44,7 секунды. Третье место заняла сборная Гомельской области.
Это уже второй старт Ксении на «Снежном снайпере». Ранее, 13 февраля, в спринтерской гонке она заняла пятое место, отстав от лидера на 27,8 секунды и также не допустив ни одного промаха.
Всего в финальном этапе республиканских соревнований, организованных Президентским спортивным клубом (ПСК), приняли участие 168 школьников — любителей биатлона — по 24 из каждой области Белоруссии и столицы. Для многих из них этот турнир становится трамплином в большой спорт.
«Некоторые из участников обязательно попадут во внимание белорусской федерации биатлона, которая проведет тестирование и отберет наиболее талантливых ребят для занятия их любимым видом спорта на более серьезном уровне», — подчеркнули в пресс-службе ПСК.
Династия
Напомним, Ксения — старшая дочь в прославленной биатлонной семье. Ее отец, норвежец Оле Эйнар Бьорндален, — восьмикратный олимпийский чемпион, 20-кратный чемпион мира, один из самых титулованных спортсменов в истории зимних Олимпиад. Мать, белоруска Дарья Домрачева, — четырехкратная олимпийская чемпионка и главная звезда белорусского биатлона.
История любви звездных родителей началась на Олимпийских играх в Ванкувере в 2010 году. Домрачева тогда только входила в элиту мирового биатлона, а Бьорндален уже был легендой.
«Помню, как он подошел ко мне на Играх в Ванкувере. Сам он в этот день выиграл серебро в индивидуальной гонке, разделив его с нашим Сергеем Новиковым. Я тогда в шоке была. Сам Бьорндален, вау!» — говорила Дарья в интервью «СЭ».
Но в то время норвежец был женат на итальянской биатлонистке Натали Сантер. Через два года Оле Эйнар развелся, а в апреле 2016-го вместе с Домрачевой объявил, что пара ждет ребенка. Летом того же года чемпионы сыграли закрытую свадьбу в Норвегии.
Бьорндален присутствовал на родах, отказавшись ради этого события от сборов в горах. После рождения Ксении семья переехала в Минск, в особняк Домрачевой. В 2023 году у пары родилась вторая дочь — Мира. Дома дети говорят на русском языке и учат норвежский.