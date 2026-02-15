Биатлонная семья. Девятилетняя дочь Домрачевой и Бьорндалена завоевала серебро на турнире в Белоруссии

«Помню, как он подошел ко мне на Играх в Ванкувере. Сам он в этот день выиграл серебро в индивидуальной гонке, разделив его с нашим Сергеем Новиковым. Я тогда в шоке была. Сам Бьорндален, вау!» — говорила Дарья в интервью «СЭ».