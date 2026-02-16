Молдавская сборная завершила выступление на зимних Олимпийских играх

КИШИНЕВ, 15 фев — Sputnik. Сборная Молдовы официально завершила свое участие в XXV зимних Олимпийских играх, Сообщает Министерство образования и исследований.
В ведомстве уточнили, что Алина Стремоус, которая заняла 14-е место в индивидуальной гонке на дистанции 15 км, стала последним представителем нашей страны, выступившим на этой Олимпиаде. При этом она показала лучший результат среди участников молдавской сборной.
Биатлонистка также участвовала в спринтерской гонке на 7,5 километра, где заняла 73 место.
Два других биатлониста, представлявшие Молдову на Играх — Павел Магазеев и Максим Макаров, — заняли 84-е и 89-е места соответственно в соревнованиях на дистанции 20 километров.
Юлиан Лукин, который был знаменосцем олимпийской команда Молдовы на церемонии открытия Олимпиады, в лыжных гонках на дистанции 10 километров свободным стилем, а его напарница Елизавета Глусович — 104-е место на той же дистанции.
Это восьмая Зимняя олимпиада, в которой принимала участие сборная Молдовы.
Напомним, XXV зимние Олимпийские игры проходят с 6 по 22 февраля 2026 года в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо в областях Венето и Ломбардия. В Играх принимают участие более 3000 спортсменов из почти 100 стран.