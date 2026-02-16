Молдавская сборная завершила выступление на зимних Олимпийских играх

Напомним, XXV зимние Олимпийские игры проходят с 6 по 22 февраля 2026 года в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо в областях Венето и Ломбардия. В Играх принимают участие более 3000 спортсменов из почти 100 стран.