Рантанен, Легрейд, Кок: за кем следить на Олимпиаде 20 февраля

Всего в текущем сезоне было проведено два масс-старта, в одном из которых первенствовал как раз Томмазо. Победу во второй подобной гонке одержал еще один молодой биатлонист — Эрик Перро. Если говорить о французе, то ему самому тоже явно не хватает личного золота: у него есть две победы в эстафетах и личное серебро. На этом список достижений на этих Олимпийских играх заканчивается. Для обоих биатлонистов гонка с общего старта — последний шанс завоевать желанную для себя награду. Правда, и Джакомель, и Перро крайне нестабильны на этой Олимпиаде. Если скорость есть и у француза, и у итальянца, то справиться со стрельбой у них пока не получается. Так что, чтобы надеяться на медаль, им нужно в первую очередь чисто отстреляться, что оба делать умеют.