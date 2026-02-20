Рантанен, Легрейд, Кок: за кем следить на Олимпиаде 20 февраля

До окончания зимних Олимпийских игр в Италии — три соревновательных дня. Это значит, что у многих спортсменов, в том числе и наших, остался последний шанс на завоевание самой ценной для себя награды. Правда, 20 февраля, когда будет разыграно семь комплектов медалей, никого из сборной России мы не увидим. Коростелев, Непряева и Семенова продолжают готовиться к своим стартам.
Последняя возможность Джакомеля
В пятницу состоится заключительная гонка этих Олимпийских игр у биатлонистов. Мужчинам предстоит бороться за медали в 15-километровой гонке с общего старта. Пока на всех личных дистанциях мы видели разных победителей: индивидуалку выиграл Ботн, спринт — Фийон-Майе, преследование — Понсилуома. Исходя из этой логики, итальянские болельщики наверняка верят, что в масс-старте блеснет их юная надежда — Томмазо Джакомель, для которого эта Олимпиада не задалась. Несмотря на свои амбиции и высокие результаты по ходу сезона, этот биатлонист заработал лишь одну серебряную медаль за смешанную эстафету. Продемонстрировать чего-то стоящего в личных гонках ему еще не удалось.
Всего в текущем сезоне было проведено два масс-старта, в одном из которых первенствовал как раз Томмазо. Победу во второй подобной гонке одержал еще один молодой биатлонист — Эрик Перро. Если говорить о французе, то ему самому тоже явно не хватает личного золота: у него есть две победы в эстафетах и личное серебро. На этом список достижений на этих Олимпийских играх заканчивается. Для обоих биатлонистов гонка с общего старта — последний шанс завоевать желанную для себя награду. Правда, и Джакомель, и Перро крайне нестабильны на этой Олимпиаде. Если скорость есть и у француза, и у итальянца, то справиться со стрельбой у них пока не получается. Так что, чтобы надеяться на медаль, им нужно в первую очередь чисто отстреляться, что оба делать умеют.
Не хватает золота и в коллекции Легрейда, который в каждой личной гонке неизменно находится на подиуме. Норвежцу удалось завоевать две бронзы и одно серебро, поэтому его мотивация наконец занять первое место крайне высока. Правда, список тех, кто может ему помешать это сделать, довольно длинный. К фаворитам можно отнести чуть ли не всех французов, всех норвежцев, Понсилуому и Джакомеля. Вмешаться в медальные разборки кому-нибудь еще вряд ли удастся, но за победу борьба должна быть жаркой.
Фемке Кок идет за вторым личным золотом
После неожиданной развязки у мужчин на 1500 м, где победу одержал не американец Джордан Штольц, от которого многие этого ждали, а китайский конькобежец Нин Чжунъянь, на старт выйдут женщины. Только вот действующей чемпионки мира мы здесь не увидим: голландская спортсменка Йой Бене провалила отбор на этой дистанции, поэтому находится сейчас лишь в резерве. Ее подруги по команде, однако, представляют грозную силу. И одна из них — Фемке Кок, отметившаяся на этой Олимпиаде личным золотом на дистанции 500 м и серебром на тысяче.
Также на старт 1500 м выйдут и другие именитые спортсменки, среди которых Михо Такаги, которая на всех предыдущих дистанциях оставалась в тени спортсменок из Нидерландов. На Олимпийских играх в Пекине японская конькобежка была второй на этой дистанции, поэтому шанс повторить свой успех у нее точно есть. В заявке также еще одна медалистка Пекина — Антуанетта де Йонг, которая явно настроена бороться за самые высокие места.
За чем еще следить на Олимпиаде 20 февраля
В этот день на олимпийском льду пройдут два хоккейных полуфинала, в которых команды поборются между собой за попадание в главный матч этих Игр. Первую встречу проведут Канада и Финляндия, и здесь статистика на стороне «Кленовых листьев». По пути к полуфиналу у них возникли проблемы разве что с Чехией, которая какое-то время вела в счете и имела все шансы выбить одну из сильнейших сборных турнира. Но овертайм сложился в пользу главных фаворитов Игр. Финны сейчас чуть ли не сильнейшая европейская сборная, так что ждем новых сенсаций.
Второй матч в этот день проведут США и Словакия. Американские хоккеисты пробились в эту стадию не без проблем: для определения сильнейшего в их матче со Швецией тоже потребовался овертайм. Чего нельзя сказать о словаках, которые без труда одолели сборную Германии. Правда, с немцами представители США ранее разделались тоже без особого сопротивления. По всем законам жанра в финал должны выходить американцы, но у Словакии есть все шансы сотворить самую настоящую сенсацию этого турнира.
Финляндия — самая стабильная европейская сборная на топ-турнирах. Шведы и чехи уже вылетели, а Суоми — в полуфинале.
Сразу три комплекта наград планируется разыграть в этот день во фристайле: женщины выйдут бороться в ски-кроссе, мужчины — в хафпайпе и, возможно, акробатике. Если говорить о последнем виде, то его уже неоднократно переносили. Смогут ли спортсмены в этот раз выйти на старт — пока неизвестно, и зависеть все будет только от погодных условий. Вечер также будет насыщен событиями: здесь свои первые попытки проведут женские двойки в бобслее, керлингисты выйдут бороться за бронзу, а представители шорт-трека определят сильнейших в мужской эстафете на 5000 м и среди женщин на дистанции 1500 м.
Расписание соревнований Олимпиады-2026 на 20 февраля (время начала — московское).
14.00 Фристайл. Женщины. Ски-кросс. Финалы*
15.30 Фристайл. Мужчины. Акробатика. Финалы*
16.05 Керлинг. Женщины. Полуфинал. Канада — Швеция.
16.05 Керлинг. Женщины. Полуфинал. США — Швейцария.
16.15 Биатлон. Мужчины. Масс-старт*
18.30 Конькобежный спорт. Женщины. 1500 м*
18.40 Хоккей. Мужчины. Полуфинал. Канада — Финляндия.
20.00 Бобслей. Женщины. Двойки. 1-й заезд.
21.05 Керлинг. Мужчины. Матч за 3-е место.
21.30 Фристайл. Мужчины. Хафпайп. Финал*
23.50 Бобслей. Женщины. Двойки. 2-й заезд.
23.10 Хоккей. Мужчины. Полуфинал. США — Словакия.
23.30 Шорт-трек. Мужчины. Эстафета 5000 м. Финал А*
00.07 Шорт-трек. Женщины. 1500 м. Финал А*
* Розыгрыш медалей.