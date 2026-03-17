МИНСК, 17 мар — Sputnik. Белорусская биатлонистка Динара Смольская заняла шестое место в суперспринте на чемпионате России, который проходит в Тюмени, сообщает Sputnik.
На лыжной трассе центра зимних видов спорта «Жемчужина Сибири» представительница Беларуси показала шестой результат, финишировав почти на 25 секунд позже лидера гонки.
Победу в этих соревнованиях одержала российская биатлонистка Наталия Шевченко, ее результат — 21 минута 42,4 секунды. Второй стала Анастасия Халили (отставание — 11,5 секунды), а третье место у Ульяны Черепановой (+14,5 с).
Еще одна белоруска Ксения Воробей прибыла на финиш 15-й, а Анна Сола стала 17-й.
В среду, 18 марта, в суперспринте выступят мужчины. Начало квалификации запланировано на 10:00.
Ранее на чемпионате в женском биатлонном спринте белоруска Анна Сола показала четвертый результат. Динара Смольская пришла к финишу восьмой.
По итогам мужской спринтерской гонки на чемпионате России в Тюмени белорусские биатлонисты остались без наград.