Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Биатлонист Жаклен подписал контракт с профессиональной велокомандой

Олимпийский чемпион Жаклен подписал контракт с профессиональной велокомандой.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Олимпийский чемпион по биатлону француз Эмильен Жаклен подписал контракт с профессиональной велокомандой Decathlon CMA CGM, сообщается на сайте организации.

Жаклен, который с детства занимается велоспортом, присоединится к команде с 1 мая с желанием проверить свой физический потенциал в условиях профессионального пелотона.

«Этот проект давно зрел у меня в голове. Хотя зимние Олимпийские игры 2030 года во Франции остаются моей целью, теперь у меня появилось желание открыть для себя что-то новое и соревноваться на высоком уровне в велоспорте. Я хочу оправдать доверие команды и воплотить в жизнь эту детскую мечту», — заявил биатлонист.

Жаклену 30 лет. Он — олимпийский чемпион 2026 года в эстафете и трехкратный призер Игр, а также пятикратный чемпион мира по биатлону.