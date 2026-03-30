Биатлонист Жаклен подписал контракт с профессиональной велокомандой

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Олимпийский чемпион по биатлону француз Эмильен Жаклен подписал контракт с профессиональной велокомандой Decathlon CMA CGM, сообщается на сайте организации.
Жаклен, который с детства занимается велоспортом, присоединится к команде с 1 мая с желанием проверить свой физический потенциал в условиях профессионального пелотона.
«Этот проект давно зрел у меня в голове. Хотя зимние Олимпийские игры 2030 года во Франции остаются моей целью, теперь у меня появилось желание открыть для себя что-то новое и соревноваться на высоком уровне в велоспорте. Я хочу оправдать доверие команды и воплотить в жизнь эту детскую мечту», — заявил биатлонист.
Жаклену 30 лет. Он — олимпийский чемпион 2026 года в эстафете и трехкратный призер Игр, а также пятикратный чемпион мира по биатлону.