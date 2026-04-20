Ишмуратова — об олимпийской пенсии: «60 тысяч — хорошая сумма, спасибо нашему президенту»

«Хочу сказать огромное спасибо нашему президенту за то, что есть олимпийская пенсия, которую получают все олимпийские чемпионы. Это спасает очень здорово.



Критика размера этой стипендии? Мы можем и этого не получать. Не стоит жаловаться на то, что у тебя есть. Я благодарна всему, особенно когда тебе помогают и что-то для тебя делают. Надо благодарить за то, что у тебя это есть, поэтому мне хватает, и я за все благодарю судьбу.



Конечно, 60 тысяч для меня — хорошая сумма. У кого-то в регионах, да и в Москве это целая зарплата, на которую живет семья. А для нас это благодарность нашим спортивным результатам, поэтому я благодарна», — сказала Ишмуратова в беседе с корреспондентом Sport24 Борисом Королевым.