Ишмуратова — об олимпийской пенсии: «60 тысяч — хорошая сумма, спасибо нашему президенту»

Прославленная российская биатлонистка, двукратная олимпийская чемпионка Светлана Ишмуратова высказалась о получении олимпийской пенсии в размере 60 тысяч рублей за золото Зимних игр.

Источник: РИА "Новости"

«Хочу сказать огромное спасибо нашему президенту за то, что есть олимпийская пенсия, которую получают все олимпийские чемпионы. Это спасает очень здорово.

Критика размера этой стипендии? Мы можем и этого не получать. Не стоит жаловаться на то, что у тебя есть. Я благодарна всему, особенно когда тебе помогают и что-то для тебя делают. Надо благодарить за то, что у тебя это есть, поэтому мне хватает, и я за все благодарю судьбу.

Конечно, 60 тысяч для меня — хорошая сумма. У кого-то в регионах, да и в Москве это целая зарплата, на которую живет семья. А для нас это благодарность нашим спортивным результатам, поэтому я благодарна», — сказала Ишмуратова в беседе с корреспондентом Sport24 Борисом Королевым.