4-кратный олимпийский чемпион: «Россия к своим относится наплевательски ко всем абсолютно. Я хлебнул этого счастья»

"Меня приглашали много раз переехать. Я никуда не собирался, был и остался. Хотя за то отношение, которое на меня в итоге свалилось, можно было бы и подумать. Я жалею, что не уехал в Беларусь еще раньше. Меня приглашал даже сам Петр Миронович Машеров.
Я сейчас нахожусь в Дагестане, в гостях у олимпийского чемпиона по вольной борьбе Загалава Абдулбекова. Здесь такое отношение к чемпионам мира, олимпийским чемпионам, что только позавидовать.
Россия к своим относится наплевательски ко всем абсолютно. Я хлебнул этого счастья. Как относятся к олимпийцам в России — они имеют право хоть куда уехать, хоть что угодно поменять.
Люди знают всю мою историю и просто говорят: как так можно вообще относиться ко мне? «— заявил Тихонов, слова которого приводит “Советский спорт”.