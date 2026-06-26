Президент IBU Далин: организация будет следовать решениям МОК по россиянам

«Я находился на сессии МОК, и там был принят ряд новых правил и изменений в Олимпийскую хартию. IBU будет действовать в соответствии с решениями конгресса организации», — цитирует Далина РИА Новости Спорт.
Сессия МОК, на которой были приняты поправки в текст Олимпийской хартии касаемо гарантий политической нейтральности и защиты от внешнего влияния (государственного, политического, экономического и так далее), состоялась в Лозанне (Швейцария) с 24 по 25 июня.
С февраля 2022 года российские биатлонисты не выступают на соревнованиях, проводимых под эгидой IBU, из-за ситуации в Украине. Членство Союза биатлонистов России (СБР) в IBU также приостановлено по той же причине.
С декабря 2025 года действует рекомендация МОК в отношении всех спортивных федераций о допуске российских юниоров к участию в крупных официальных турнирах под государственной символикой страны. Взрослых биатлонистов предлагается допускать в том же статусе «индивидуальных нейтральных атлетов» (AIN), без флага и гимна своей страны.