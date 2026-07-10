Украинская биатлонистка переехала в Россию, где работает тренером. На Украине ее обвинили в предательстве

Причем Юлия — не только мастер лыжни и винтовки, но и тренер по йоге. Поэтому ее тренировки — это не тупая «гонка», а умная работа с телом и головой. Она одинаково круто подтянет и новичка, который боится впервые встать на лыжи, и опытного спортсмена, которому нужно выйти на новый уровень".