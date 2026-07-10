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Украинская биатлонистка переехала в Россию, где работает тренером. На Украине ее обвинили в предательстве

Украинская биатлонистка Юлия Журавок переехала в Россию, где в настоящее время работает тренером.

Источник: РИА "Новости"

Об этом массово сообщают украинские СМИ.

Публикацию о том, что Журавок начала работать в России, обнаружили в социальных сетях. Компания «Катай технично» в Московской области представила Юлию как нового тренера. «Мы создали эту школу, чтобы помочь людям научиться кататься на лыжах, бегать по трейлам и заниматься биатлоном в неформальной и дружественной обстановке», — говорится на сайте «Катай технично».

27 мая на странице «Катай технично» в популярной соцсети был опубликован пост, в котором говорится:

"Друзья, внимание! В нашем полку прибыло!

Разрешите вам представить нашего нового тренера. Встречайте бурными аплодисментами и лайками: Юлия Журавок!

Если вы думали, что у нас и так круто, — держитесь крепче. Юлия — это живая легенда биатлона и просто невероятный боец.

За ее спиной — 15 лет большого спорта на международном уровне. Коротко о том, кто теперь будет заряжать вас энергией и учить «Катать технично»: мастер спорта международного класса, чемпионка мира среди юниоров, чемпионка Европы среди взрослых, участница Кубка мира и призер Кубков IBU, обладательница малого Хрустального глобуса!

И это все — не просто титулы. За каждым из них — тысячи часов работы, преодоление себя и огромный опыт, которым Юлия готова делиться с вами.

Чему она научит? Силе и выносливости. Идеальной технике и балансу. Уверенности в себе.

Причем Юлия — не только мастер лыжни и винтовки, но и тренер по йоге. Поэтому ее тренировки — это не тупая «гонка», а умная работа с телом и головой. Она одинаково круто подтянет и новичка, который боится впервые встать на лыжи, и опытного спортсмена, которому нужно выйти на новый уровень".

Украинские СМИ обвинили Журавок в предательстве. В частности, «24 канал» опубликовал материал под таким заголовком — «Неожиданное предательство: украинская биатлонистка переехала в Россию и работает в клубе армейца». В материале в числе прочего акцентируется внимание на то, что «основателем и владельцем спортклуба “Катай Технично” является военнослужащий Евгений Лысак».