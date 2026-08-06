Дальмайер пытались отговорить от обернувшегося для нее гибелью восхождения на пик: «Это опасно, туда нельзя идти»

По свидетельству Мартин, они встретились в базовом лагере незадолго до трагедии. Испанка, ожидавшая погодного окна у подножия вершины, описывала обстановку как крайне нестабильную: постоянные дожди сменялись лишь парой часов солнца, а по склонам непрерывно сходили лавины с камнями и льдом. Из-за аномально высоких температур снег и ледяные массы потеряли прочность.
«Я пыталась объяснить на ломаном английском, что это опасно и туда нельзя идти, даже показывала фотографии свежих лавин», — рассказала Мария, уточнив при этом, что самые мощные обвалы произошли уже после того, как Дальмайер покинула лагерь.
28 июля на высоте около 5700 метров при штурме пика высотой 6069 метров немецкая биатлонистка попала под камнепад, что привело почти к моментальной смерти. Ее напарница Марина успела подать сигнал бедствия, но спасти Лауру было уже невозможно.
Эвакуация тела также была признана нецелесообразной. Участник поисковой операции Алан Руссо пояснил, что любая попытка подъема создала бы смертельную угрозу для самих спасателей. После консультаций с семьей погибшей от этой идеи отказались. Семикратная чемпионка мира навечно осталась лежать на склоне горы, что соответствовало как объективным условиям местности, так и личному желанию самой спортсменки.