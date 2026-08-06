Дальмайер пытались отговорить от обернувшегося для нее гибелью восхождения на пик: «Это опасно, туда нельзя идти»

Эвакуация тела также была признана нецелесообразной. Участник поисковой операции Алан Руссо пояснил, что любая попытка подъема создала бы смертельную угрозу для самих спасателей. После консультаций с семьей погибшей от этой идеи отказались. Семикратная чемпионка мира навечно осталась лежать на склоне горы, что соответствовало как объективным условиям местности, так и личному желанию самой спортсменки.